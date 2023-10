Spotify-Preiserhöhung: Deutschland jetzt teurer als Resteuropa

Update: Auf Nachfrage wollte Spotify die Preiserhöhung in Deutschland gegenüber ifun.de nicht kommentieren.

Original-Eintrag: Etwas mehr als zwei Monate, nachdem der Musik-Streaming-Dienst Spotify seine Preise in fast allen Regionen weltweit angehoben und damals lediglich die Streaming-Nutzer innerhalb der Bundesrepublik verschont hat, scheinen die teuren Spotify-Preise nun auch in Deutschland an den Start gegangen zu sein.

Das Familien-Abo: In Deutschland jetzt 17,99 Euro teuer

Teils teurer als in Resteuropa

Dabei hat Spotify die Tarife nicht nur auf das Niveau der europäischen Nachbarn angehoben, sondern die in Deutschland gültigen Preise teilweise gleich mit einem zusätzlichen Preisaufschlag belegt und damit sogar noch teurer als die erst im Juli angehobenen Preise gemacht, die damals in Regionen wie Österreich, Dänemark und Luxemburg in den Markt eingeführt wurden.

Die neuen Deutschland-Tarife im Überblick

Um einen Überblick über die Preisentwicklung zu erhalten, ist es daher sinnvoll, sich die deutschen Preise vor der Preiserhöhung, die in Resteuropa seit dem Juli gültigen Tarife und die aktuellen Preise in Deutschland nebeneinander anzuschauen.

Spotify-Preis in Deutschland (07/23)

Einzel: 9,99 € | Duo: 12,99 € | Family: 14,99 € | Student: 4,99 € Spotify-Preis in Resteuropa (07/23)

Einzel: 10,99 € | Duo: 13,99 € | Family: 16,99 € | Student: 5,99 € Spotify-Preis in Deutschland (10/23)

Einzel: 10,99 € | Duo: 14,99 € | Family: 17,99 € | Student: 5,99 €

Die im Juli in fast ganz Europa erhöhten Preise wurden damals insgesamt in 53 Ländern und Regionen eingeführt. Seitdem gelten die Tarife in Albanien, Andorra, Argentinien, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dänemark, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Ecuador, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Guatemala, Hongkong, Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien, Kanada, Kolumbien, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Nordmazedonien, Norwegen, Österreich, Peru, Portugal, San Marino, Schweden, Serbien, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Thailand, der Türkei und Zypern.