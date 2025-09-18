Ab Ende 2026: Apple plant erste Macs mit Touch-Display

Apple war in seiner Haltung zu Touchscreen-Displays auf dem Schreibtisch über Jahre hinweg recht konsistent. Während Mitbewerber wie Microsoft, Dell oder Lenovo schon lange Geräte mit berührungsempfindlichen Bildschirmen anbieten, hielt Apple an der klassischen Bedienung über Tastatur und Trackpad fest.

„Your arm want’s to fall off“: Steve Jobs über Touchscreens am Mac

Der Grund dafür lag unter anderem in ergonomischen Bedenken. Schon 2010 hatte Steve Jobs erklärt, vertikale Touchflächen seien für längere Nutzung unpraktisch. Auch sein Nachfolger Tim Cook äußerte sich kritisch und verglich eine Verschmelzung von Tablet und Laptop mit einer Mischung aus Toaster und Kühlschrank.

Über die Jahre haben sich jedoch immer mehr Anzeichen dafür gezeigt, dass Apple eine andere Richtung einschlagen könnte. So führte das Unternehmen iPad-Apps auch auf dem Mac ein und öffnete 2020 die Möglichkeit, iPhone-Anwendungen auf macOS zu nutzen. Dabei wurde deutlich, dass die fehlende Touch-Unterstützung die Bedienung einschränkt. Auch der 2016 eingeführte Touch Bar, ein schmaler Displaystreifen oberhalb der Tastatur, konnte dieses Defizit nicht ausgleichen und wurde später wieder abgeschafft.

Erste Details zu kommenden Modellen

Nun zeichnet sich ein Umdenken an. Nach aktuellen Berichten sollen MacBooks künftig tatsächlich mit Touch-Displays ausgestattet werden. Beobachter verweisen auf veränderte Nutzungsgewohnheiten beim iPad, die Apple offenbar veranlasst haben, die Technologie auch auf den Mac zu übertragen. In bestimmten Situationen könnten direkte Eingaben auf dem Bildschirm die Arbeit erleichtern oder kreativen Anwendungen neue Möglichkeiten eröffnen.

Konkret wird mit einem MacBook Pro mit OLED-Display gerechnet, das eine Touch-Funktion integriert. Diese Technik setzt auf sogenannte On-Cell-Touch-Panels, bei denen die Sensoren direkt in das Display eingebettet sind. Der Produktionsstart für dieses Modell wird für Ende 2026 erwartet.

Parallel dazu arbeitet Apple an einem günstigeren MacBook, das mit einem iPhone-Prozessor ausgestattet sein wird. Dieses Modell soll zwar schon 2025 in Serie gehen, jedoch noch ohne Touch-Funktion erscheinen. Für eine mögliche zweite Generation, die frühestens 2027 auf den Markt kommen könnte, wird eine Erweiterung um diese Technik geprüft.