Readly mit neuer App und indirekter Preiserhöhung

Der Leseflatrate-Anbieter Readly hat die bereits vor ein paar Wochen angekündigte Umstellung auf eine neue App vollzogen. Anders, als von uns erwartet, wurden die Inhalte nicht in die App des neuen Eigentümers integriert. Dennoch müssen sich Nutzer des Angebots mit einer neuen App vertraut machen. Zudem wurden die Preise für das Abonnement teilweise angehoben.

Im vergangenen Monat wurde die Übernahme von Readly durch den französischen Branchenriesen Cafeyn vollzogen. In der Folge müssen Bestandskunden nun zu einer neuen Version der Readly-App wechseln. Vermutlich durch den Wechsel des Eigentümers bedingt, wird die alte App nicht mehr weitergeführt. Vorhandene Konten werden nun in eine von den französischen Entwicklern LeKiosque bereitgestellte Anwendung übernommen. LeKiosque steht auch hinter dem App-Angebot des neuen Readly-Eigentümers Cafeyn.

Das Nutzerfeedback mit Blick auf die App-Umstellung ist bislang eher bescheiden. Neben allgemeiner Kritik an dem offenbar für viele Nutzer nicht nachvollziehbaren App-Wechsel werden auch konkrete Probleme und fehlende Funktionen thematisiert. So berichten Nutzer über regelmäßige Abstürze. Zudem wird allgemein ein Rückschritt mit Blick auf die Benutzerfreundlichkeit und den Funktionsumfang kritisiert. So ließe sich nicht mehr erkennen, welche Ausgaben man bereits gelesen hat und die Funktion zum Lösen von Kreuzworträtseln sei gestrichen worden. Die neu in der App verfügbare Rätselrubrik wird nicht von allen Nutzern als gleichwertiger Ersatz angesehen.

Preiserhöhung bei Familiennutzung

Ärgerlich für Neukunden ist die Tatsache, dass Readly seine bislang erfreulich großzügigen Nutzungsbedingungen drastisch zusammengestrichen hat. Während man mit einem Benutzerkonto bislang fünf separate Profile für Familienmitglieder und Freunde anlegen konnte, muss man für die Nutzung mit mehreren Personen jetzt deutlich mehr bezahlen. Im Monatspreis von 14,99 Euro ist nur noch ein einziges Profil enthalten. Für zwei separate Nutzer bezahlt man nun 16,99 Euro im Monat und wer wie früher bis zu fünf verschiedene Profile nutzen will, muss jetzt 19,99 Euro im Monat bezahlen.

Mit einem Jahresabo wird es günstiger. Hier bezahlen Einzelnutzer umgerechnet 11,99 Euro pro Monat, für zwei Profile bezahlt man 13,49 Euro und mit fünf Nutzern werden monatlich 15,99 Euro fällig.

Bestandskunden können soweit wir das bisher überblicken, bis auf Weiteres noch von den alten Konditionen profitieren. Von der Readly-Webseite wurden die Informationen dazu inzwischen jedoch vollständig getilgt.