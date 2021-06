Speicheranalyse: DaisyDisk prüft Dropbox und Google Drive

DaisyDisk geht dabei auch auf die Besonderheiten der Cloud-Dienste ein. So „verbrauchen“ Dropbox-Nutzer die Dateien miteinander teilen alle den für die Sicherung der Dateien benötigten Speicherplatz. Google hingegen stellt nur dem Eigentümer der Datei den belegten Speicherplatz in Rechnung, auch wenn mehrere eingeladene Kontakte ebenfalls zugriff auf diesen haben.

Nach Login und Scan zeigt DaisyDisk die Belegung dann in der bekannten, grafischen Darstellung an und erlaubt euch so das bequeme Aufräumen und Entmüllen des eigenen Cloud-Speichers.

