Festplatten-Belegung: GrandPerspective 2.5 mit iCloud-Unterstützung

Der Mac-Klassiker GrandPerspective steht seit dem Wochenende in Version 2.5 zum Download bereit und unterstützt fortan auch Apples Online-Dateiablage iCloud. So kann GrandPerspective nun auch Speicherfresser in der Cloud aufspüren und visualisieren.

Bereits die im Januar ausgegebene Version 2.4 hat den alten Drawer der App entfernt und ein moderneres Info-Fenster zur Farbwahl und zur Anzeige der Verzeichnis-Informationen eingeführt.

Ansonsten ändert das Update nicht viel: Die Open-Source-Anwendung GrandPerspective lässt sich weiterhin sowohl auf der Seite des Entwicklers als auch aus dem Mac App Store laden. Während der Download aus dem Netz gratis ist, werden im Mac App Store 2,30 Euro fällig, die als freiwillige Support-Spende zu verstehen sind.

GrandPerspective ist einer von mehreren Kandidaten, die euch einen schnellen Überblick auf die größten Speicherfresser der eigenen Mac-Festplatte geben und die Belegung eures Datenträgers visuell repräsentieren.

Die App arbeitet dabei ähnlich wie Disk Inventory X, DaisyDisk und WhatSize. Nach dem Start scannt sich die Anwendung durch eure Platte und zeigt anschließend die Größe von Ordnern und Dateien anhand unterschiedlich farbiger Blöcke.

Eine schlichte Alternative, die sich nur auf die Anzeige der Datei- bzw. Ordner-Größe beschränkt: OmniDiskSweeper.