Mac-Helfer Alfred: Version 4.5 bringt App-übergreifende Aktionen

Alfred zählt zu den beliebtesten Anwendungen langjähriger Mac-Nutzer. Das Programm kann die Effizienz bei der Arbeit am Rechner enorm steigern und unterstützt beispielsweise beim Erstellen von Automatisierungen und Steuerungsaufgaben per Tastendruck.

Im Bild-Beispiel ist eine Textauswahl zu sehen, zu der man direkt eine passende Auswahl von in Alfred hinterlegten und per Tastenkürzel aktivierbaren Aktionsvorschlägen angezeigt bekommt. Die Entwickler liefern bereits eine gut sortierte Vorauswahl solcher universeller Aktionen mit, der Bestand lässt sich aber wie bei Alfred üblich flexibel nach eigenen Vorstellungen erweitern.

