Speicher-Upgrade beim Mac Studio: Wenn, dann nur als offizielle „Reparatur“

Ein Blick ins Innere des Mac Studio hat gezeigt, dass Apple den neuen Rechner mit zwei Steckplätzen für SSD-Speicher ausgestattet hat. Dies hat bei Bastlern die Hoffnung geweckt, dass sich hier vielleicht nachträglich Speicher-Upgrades in Eigenregie durchführen lassen. Erste Versuche dahingehend verliefen jedoch erfolglos und inzwischen liegen uns auch weiterführende Infos zum Thema vor.

Zunächst wollen wir nochmal auf die von Apple mit Blick auf den Speicher im Mac Studio getroffenen Aussagen verweisen, die sich so auslegen lässt, als sei die SSD-Konfiguration im Nachhinein nicht zu verändern – gänzlich ausgeschlossen wird diese Möglichkeit allerdings nicht:

Der Speicher des Mac Studio ist nicht frei zugänglich. Falls du meinst, du könntest in Zukunft zusätzliche Speicher­kapazität brauchen, solltest du vielleicht mehr nehmen.

Aus verlässlicher Quelle haben wir erfahren, dass ein Umbau der Speicherausstattung des Mac Studio letztendlich zwar grundsätzlich möglich ist. Allerdings kann dies nur durch Apple selbst oder einen von Apple zertifizierten Servicepartner geschehen und die damit verbundenen Kosten sind mehr als üppig. Von daher empfiehlt es sich ohnehin, beim Kauf des Geräts im Zweifel lieber gleich die nächst höhere Speicherkonfiguration zu wählen.

Mac Studio Speichererweiterung per „Reparatur“

Zumindest aktuell wird eine nachträgliche Speichererweiterung für den Mac Pro aber von Apple auch nicht angeboten. Allerdings gibt es entsprechende Reparaturoptionen, und über diesen Umweg könnte man die Geräte wohl auch mit mehr Speicher als zuvor ausstatten. Die Preise dafür stehen jedoch in keinem Verhältnis zu dem, was Apple direkt beim Kauf als Aufpreis verlangt. So wurden uns für die Ausstattung mit 1 TB Speicher beispielsweise 850 Euro genannt, während Apple hier beim Kauf lediglich 230 Euro Aufpreis nimmt. Bei den größeren Speichervarianten liegen die Reparaturpreise jeweils gut 600 Euro über den direkt beim Rechnerkauf veranschlagten Kosten.

Für den mit einem Speicherumbau verbundenen Aufwand und die hohen Kosten ist unter anderem Apples T2-Prozessor verantwortlich. So müssen die getauschten Bauteile mit dem Sicherheits-Prozessor verknüpft werden, was letztendlich auch nur mit Originalteilen von Apple möglich ist. Was zuvor an Speicher im Mac Studio verbaut war, spielt dabei übrigens keine Rolle. Hier wird grundsätzlich immer ein Update mit zwei neuen Modulen berechnet.

In der Regel sind auch beide SSD-Slots im Mac Studio belegt. Wenn im Inneren des Rechners ein freier Steckplatz zu sehen ist, dann liegt das daran, dass der betreffende Rechner nur mit 512 GB Speicher ausgestattet ist. Der zweite Slot wird erst ab 1 TB Gesamtspeicher genutzt, und dann sind die Module immer paarweise gesteckt.