Mac: SpyBuster überwacht russische Apps und Netzwerkaktivitäten

Unabhängig von der dynamischen Analyse des Netzwerkverkehrs bietet SpyBuster auch die Möglichkeit, die lokal vorhandenen Apps einer Überprüfung zu unterziehen – die Anwendungen müssen dafür nicht gestartet werden, da die Überprüfung auf einer in der App hinterlegten Liste basiert. Im Statusfenster der Anwendung werden dann all jene Apps gelistet, die von MacPaw als „unerwünscht“ eingestuft werden.

SpyBuster überwacht zum einen den Netzwerkverkehr auf dem Mac in Echtzeit, wobei sämtliche Analysen ausschließlich lokal auf dem Rechner stattfinden. Werden als verdächtig oder kritisch eingestufte Verbindungen festgestellt, so erscheint ein entsprechendes Hinweisfenster. Ahnlich wie wir es von LittleSnitch oder vergleichbaren Netzwerk-Tools kennen, kann hier der Nutzer selbst entscheiden, ob diese Verbindungen explizit erlaubt oder unterbunden werden sollen.

Das Engagement von MacPaw in diesem Bereich kommt nicht von ungefähr. Die Entwickler sind der Ukraine ansäßig und leiden direkt unter dem russischen Angriffskrieg. Aus diesem Grund sammelt MacPaw auch Spenden für die Unterstützung verschiedener humanitärer Projekte in den betroffenen Gebieten.

