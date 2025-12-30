Spacer und Calculator: Zwei spezielle Menüleisten-Apps

Mit Spacer und Calculator Menu Bar stellen wir euch zwei sehr spezielle Apps für die Menüleiste vor. Die Entwickler der beiden Anwendungen wollen damit Lösungen für eher außergewöhnliche Anwendungsfälle bieten.

Frei definierbarer Leerraum

Vor allem Spacer zählt zu jenen Apps, mit denen das Gros der Mac-Besitzer vermutlich wenig anfangen kann. Den dahinterstehenden Entwickler Clement Rousseau dürfte der eine oder andere jedoch kennen. Rousseau hat sich auf das Erstellen von kleinen Mac-Helferlein spezialisiert und erfreut sich eines stetig wachsenden App-Portfolios. In der Vergangenheit haben wir mit Double Tap und Stretch It bereits gezielt auf einzelne Apps des Entwicklers hingewiesen.

Mit „Spacer“ will Rousseau Mac-Nutzern mehr Flexibilität bei der Verwaltung ihrer Menüleiste geben. Die App kann unsichtbar zwischen den Symbolen der Menüleiste platziert werden und die nachfolgenden Symbole um einen frei wählbaren Abstand nach links verschieben. Auf diese Weise kann man ein dort angezeigtes, unliebsames Symbol ganz aus dem sichtbaren Bereich schieben oder – wenn vorhanden – hinter der Notch verstecken. Wer mag, kann „Spacer“ auch einfach nutzen, um die Menüleistensymbole durch einen frei definierbaren Leerraum zu gruppieren.

Merkt euch dazu, dass man Menüleistensymbole grundsätzlich mit gedrückter Befehlstaste verschieben kann. Um „Spacer“ nach seiner Aktivierung wieder einzublenden, drückt man den in den Einstellungen der App vergebenen Kurzbefehl.

Taschenrechner in der Menüleiste

Calculator Menu Bar erwähnen wir, weil der Entwickler seine Anwendung zum ersten Mal seit drei Jahren aktualisiert hat und damit zum Ausdruck bringt, dass es ihn weiterhin gibt und die App auch unter macOS Tahoe noch funktioniert.

Bei „Calculator Menu Bar“ handelt es sich um einen kleinen Taschenrechner, der über die Menüleiste stets schnell erreichbar ist. Die Funktion zielt auf Nutzer, die sich regelmäßig mit kleineren Rechenaufgaben konfrontiert sehen, bei denen sie Unterstützung benötigen. Das jeweils angezeigte Ergebnis wird per Mausklick direkt in die Zwischenablage übernommen.

Beide Apps sind kostenlos im Mac App Store erhältlich.