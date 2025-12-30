Tim Cooks merkwürdiger Weihnachtsgruß sorgt für Kritik

In den USA wird gerade der von Tim Cook am Heiligabend auf der Plattform X veröffentlichte „Weihnachtsgruß“ heftig diskutiert. Hintergrund ist die Frage, ob es sich dabei tatsächlich um eine von Hand erstellte Zeichnung oder eher um ein mittelmäßiges KI-Werk handelt. Bevor wir uns solche Fragen stellen, schütteln wir allerdings eher darüber den Kopf, dass der Apple-Chef inzwischen nicht mal mehr einen Weihnachtsgruß absetzen kann, ohne dabei für einen kostenpflichtigen Apple-Dienst zu werben.

Wer nichts auf Apple TV und die dort verfügbaren Serien gibt, wird den Beitrag von Cook gar nicht erst verstehen. Der Bildinhalt und die Textzeile „Merry Christmas Eve, Carol. Be sure to leave some milk out for Santa.“ spielen auf die von Apple intensiv beworbene TV-Serie „Pluribus“ an. Ganz als sei es dem Apple-Chef lieber, man würde über die Feiertage Apple TV sehen, anstatt sich mit Familie und Freunden zu treffen.

Merry Christmas Eve, Carol. Be sure to leave some milk out for Santa. pic.twitter.com/KrnX6Nz81k — Tim Cook (@tim_cook) December 24, 2025

Lahme KI-Werbung für Apple TV?

Streitpunkt in den USA ist allerdings die Tatsache, dass die Grafik von dem bekannten und durchaus fähigen Künstler Keith Thomson stammt, stilistisch jedoch deutlich von seinen sonstigen Arbeiten abweicht und eher an die mithilfe von „Apple Intelligence“ erstellten Image-Playground-Bilder erinnert.

Cook selbst hatte in seinem Post gar nicht auf Thomson verwiesen, sodass sich Apple wohl zu einem Retweet durch den Apple-TV-Account auf X veranlasst war, in dem darauf hingewiesen wurde, dass dieser das Bild auf einem MacBook Pro erstellt habe.

Bleibt die Frage, ob Thomson bei der Erstellung KI verwendet hat oder nicht. Der Künstler gab auf mehrere diesbezügliche Anfragen hin die gleiche Antwort: „Ich kann mich zu speziellen Kundenprojekten nicht äußern. Im Allgemeinen zeichne und male ich immer von Hand und beziehe manchmal digitale Standardwerkzeuge ein“.

Das kann man drehen und wenden, wie man will. Für uns gilt, dass Thomsons Bilder normalerweise ideenreicher und schöner sind und Tim Cook besser daran getan hätte, einen ehrlichen und von Hintergedanken befreiten Weihnachtsgruß zu veröffentlichen.