Lahme KI-Werbung für Apple TV?
Tim Cooks merkwürdiger Weihnachtsgruß sorgt für Kritik
In den USA wird gerade der von Tim Cook am Heiligabend auf der Plattform X veröffentlichte „Weihnachtsgruß“ heftig diskutiert. Hintergrund ist die Frage, ob es sich dabei tatsächlich um eine von Hand erstellte Zeichnung oder eher um ein mittelmäßiges KI-Werk handelt. Bevor wir uns solche Fragen stellen, schütteln wir allerdings eher darüber den Kopf, dass der Apple-Chef inzwischen nicht mal mehr einen Weihnachtsgruß absetzen kann, ohne dabei für einen kostenpflichtigen Apple-Dienst zu werben.
Wer nichts auf Apple TV und die dort verfügbaren Serien gibt, wird den Beitrag von Cook gar nicht erst verstehen. Der Bildinhalt und die Textzeile „Merry Christmas Eve, Carol. Be sure to leave some milk out for Santa.“ spielen auf die von Apple intensiv beworbene TV-Serie „Pluribus“ an. Ganz als sei es dem Apple-Chef lieber, man würde über die Feiertage Apple TV sehen, anstatt sich mit Familie und Freunden zu treffen.
Merry Christmas Eve, Carol. Be sure to leave some milk out for Santa. pic.twitter.com/KrnX6Nz81k
— Tim Cook (@tim_cook) December 24, 2025
Lahme KI-Werbung für Apple TV?
Streitpunkt in den USA ist allerdings die Tatsache, dass die Grafik von dem bekannten und durchaus fähigen Künstler Keith Thomson stammt, stilistisch jedoch deutlich von seinen sonstigen Arbeiten abweicht und eher an die mithilfe von „Apple Intelligence“ erstellten Image-Playground-Bilder erinnert.
Cook selbst hatte in seinem Post gar nicht auf Thomson verwiesen, sodass sich Apple wohl zu einem Retweet durch den Apple-TV-Account auf X veranlasst war, in dem darauf hingewiesen wurde, dass dieser das Bild auf einem MacBook Pro erstellt habe.
Bleibt die Frage, ob Thomson bei der Erstellung KI verwendet hat oder nicht. Der Künstler gab auf mehrere diesbezügliche Anfragen hin die gleiche Antwort: „Ich kann mich zu speziellen Kundenprojekten nicht äußern. Im Allgemeinen zeichne und male ich immer von Hand und beziehe manchmal digitale Standardwerkzeuge ein“.
Das kann man drehen und wenden, wie man will. Für uns gilt, dass Thomsons Bilder normalerweise ideenreicher und schöner sind und Tim Cook besser daran getan hätte, einen ehrlichen und von Hintergedanken befreiten Weihnachtsgruß zu veröffentlichen.
Das Problem fängt schon damit an, dass es auf X gepostet wurde.
Sehe ich nicht so… werd erwachsen
Wenn man erwachsen und bei klaren Verstand ist, sollte man nicht auf X posten.
Wenn man erwachsen und bei klaren Verstand ist, diskutiert man über den Inhalt des Beitrags und sucht sich nicht Punkte raus, um gegen Personen, Firmen und Länder zu hetzen.
Schade das man auf iFun öfters auf solch sinnfreien Beiträge stößt…
Es war ein sachlicher Beitrag und DU hast angefangen zu hetzen …
Es ist nicht sachlich, gegen die Plattform zu hetzen, Weil man sie nicht mag. Überhaupt den Inhalt der News verstanden?
Sehe ich auch so… völlig unabhängig vom Alter ;-)
Nein, das ist kindisches Verhalten, nach dem Motto, mit dem Spiel ich nicht..^^
So ist es!
Kindisch ist es, berechtigte Kritik wegzuspielen. Wer solche Plattformen nutzt gibt auch damit eine ggf. politische Stellungnahme ab.
Berechtigte Kritik?
Was hat die Plattform x, mit dem Post…. der Grafik von Apple zu tun!?
Was interessiert mich die politische Haltung, wenn ich auf einer Technik Seite, Infos von und über Apple haben möchte?
Gibt es denn keine andere News Seiten wo man über alles und jeden hetzen kann?
So und nicht anders
Wenn es um News geht ist X trotzdem noch die beste App. Lese auch nur „Folge ich“ und das sind ausschließlich seriöse Nachrichten.
Absolut richtig – Twitter sollten endlich alle den Rücken kehren
Es gibt auch seriöse Posts auf X und Folge und lese nur diese.
Vermutlich wird sein Account von einem Marketing Team administriert, die freie Hand haben und sich nicht bei ihm rückversichern müssen, was gepostet werden darf und was nicht, wie es bei jedem Celebrity der Fall ist. Aber ja, unterm Strich natürlich schon etwas schwach, dass man selbst an Weihnachten keinen persönlichen Gruß absetzen kann und selbst da noch die Apple Dienste bewerben muss.
Ich verstehe keinen der Kritikpunkte
Ja. Wahnsinn, für was für einen Quatsch
man heute Gefahr läuft, einen Shitstorm zu kassieren.
Die Gehirne sind gegrillt, die Menschen sind künstlich aufgebracht.
Wenn triviale Dinge für Empörung sorgen. Peak outrage culture.
Die Welt wäre eine bessere wenn die Leute die Energie nutzen würden um jeder an sich selbst zu arbeiten.
+ 1 finde den Artikel auch maßlos übertrieben und kommt mir vor, als das man sich aufregen möchte…
Genau. Für mich ungefähr so wichtig wie der Sack Reis, der in China umfällt.
Ich finde den Post aber recht witzig wenn man die Serie kennt.
Belanglose Nachrichten eines langweiligen Buchhalters aus dem Rektum des Orangenmannes….gähn
Mehr negative Energien kann man sich aus einem Weihnachtsbildchen samt Spruch wohl kaum rausziehen.
Die Frage ist dann aber auch: Welche „positiven Energien“ kann kann ein Weihnachtsbild überhaupt haben, auf der eine Packung mit einer Milch aus (Achtung Pluribus Spoiler) toten Menschen zu sehen ist.
Laut dem *offiziellen Apple TV-X-Retweet wurde das Bild nicht von einer KI generiert, sondern als Artwork eines echten Künstlers geteilt:
„Hi, Carol. We thought you might like this festive artwork by Keith Thomson, made on MacBook Pro.” — Apple TV
Also: Apple selbst schreibt, dass es ein menschlich erstelltes Artwork ist (mit digitalen Werkzeugen), nicht einfach ein KI-Prompt. Das erklärt auch die Unterschrift bzw. den look – es ist offenbar als künstlerisches Stück gedacht, auch wenn es für viele wie KI-Slop wirkt.
Man wird keine 3-Billionen-Dollar-Company mit netten Weihnachtsgrüßen „ohne Hintergedanken“.
Diese Art von Publicity ist dem lieben Tim Cook schon immer schwer gefallen.
Dafür ist er ein knallharter Geschäftsmann, der den Diktator in China genauso handeln kann wie die Verbrecherbande in Washington samt ihrem von Selbstbräuner gezeichneten Anführer.
Ich frage mich, ob es der einzige Post von Tim oder apple ist, mit Weihnachtsgrüßen.
Diesen Post sehe ich tatsächlich als witzige Werbung für Pluribus, bzw. apple TV.
Was fehlt ist eine persönliche Nachricht von Tim an seine Mitarbeiter, Geschäftspartnern und Kunden (also wir).
Den kann man sich vom Marketing Team schreiben lassen, aber sollte von ihm selbst kommen.
Mal um die Ecke gedacht:
In Pluribus ist Carol eine der wenigen, letzten Menschen mit eigenem Willen. Ihre Nachrichten von allen anderen – gleichgeschalteten – Mitmenschen beginnen immer mit ‚ Hi Carol ‚.
Jetzt sendet in USA Tim Cook eine Nachricht an ‚Hi Carol‘
Vielleicht zu sehr um die Ecke, vielleicht auch ehrliche SELBSTKRITIK Angesichts der politischen Situation in den USA
Für mich eine klare „Null-Meldung“ ohne echte Relevanz! Wenn das unsere größten „Probleme“ wären, könnten wir uns beglückwünschen! Oder ist das “Comic Relief” zu den Feiertagen? ;-)