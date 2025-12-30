Positive Roomba-News: Mehr Modelle unterstützen Apple Home

Nach zahlreichen negativen Schlagzeilen der vergangenen Wochen gibt es gute Nachrichten für Besitzer der Roomba-Reinigungsroboter von iRobot. Für verschiedene Modelle bereitgestellte Firmware-Updates sorgen dafür, dass sich nun mehr Geräte des Herstellers in Apple Home integrieren lassen.

iRobot bietet schon seit einigen Monaten die Möglichkeit an, die Roboter der Serie Roomba Combo 10 Max über Matter in Apple Home zu integrieren. Mithilfe von neu zur Verfügung gestellten Firmware-Versionen wurde die Matter-Unterstützung jetzt auf die Modellreihen Roomba Plus 500 Combo,

Roomba Max 700 Vac und Roomba Max 700 Combo ausgeweitet.

Dabei ist allerdings eine Einschränkung zu beachten. Der Hersteller weist darauf hin, dass sich die Matter-Unterstützung ausschließlich auf die Integration in Apple Home beschränkt. Andere Smarthome-Plattformen werden laut iRobot zum aktuellen Zeitpunkt nicht unterstützt. Um die Roboter über Matter zu Apple Home hinzuzufügen, muss man die in den Einstellungen der iRobot-App unter „Connected Services“ beschriebenen Schritte durchführen. Die Geräte lassen sich dann über die Home-App bedienen und mit Siri-Sprachbefehlen starten, stoppen oder zur Basisstation zurückschicken. Ausführliche Infos zur Matter-Unterstützung der Roomba-Roboter finden sich hier auf der iRobot-Webseite.

Roomba-Roboter in neuer Hand

Streng genommen dürfen wir wohl schon nicht mehr von iRobot als Roomba-Eigner reden. Der Hersteller hat, was schon über Monate hinweg voraussehbar war, inzwischen tatsächlich Insolvenz angemeldet. Allerdings wurde damit verbunden direkt angekündigt, dass der chinesische Anbieter Picea Robotics die Marke übernimmt.

Der Name Picea Robotics ist in westlichen Ländern kaum bekannt. Doch handelt es sich bei dem chinesischen Konzern um einen Marktführer in diesem Produktbereich. Das Unternehmen war bereits als Auftragsfertiger für iRobot tätig und nimmt die Belange der Roomba-Produkte jetzt selbst in die Hand. Die neu ausgespielten Firmware-Updates lassen sich als Anzeichen dafür deuten, dass es tatsächlich mit der Marke weitergeht.