Double Tap: App-Tipp für Tastaturkürzel-Jongleure

Der Entwickler Clement Rousseau bietet seine Mac-Anwendung Double Tap vorübergehend kostenlos an. Die App wäre auch sonst mit einem Preis von 99 Cent keinesfalls als teuer zu bezeichnen. Die mit dem Gratis-Download verbundene Option zu einem unverbindlichen Test dürfte dann aber doch deutlich mehr Nutzer ansprechen, als es sonst der Fall wäre.

Die Zielgruppe von „Double Tap“ ist klar definiert. Die App richtet sich an Nutzer, die regelmäßig mit Tastaturbefehlen arbeiten und einen Weg suchen, die kompliziertesten davon zu umgehen. Wenn man sich die Liste mit allen Tastaturkurzbefehlen für den Mac zu Gemüte führt, stellt man schnell fest, dass hier auch Kombinationen dabei sind, für die man größere Verrenkungen anstellen muss.

Rousseau will die Benutzung von umständlichen, aber regelmäßig benötigten Tastaturkürzeln erleichtern, indem er diese mit einer Maus-Aktion verknüpft. In „Double Tap“ kann man bis zu acht dieser Kombinationen hinterlegen und jeweils ausführen, indem man eine zuvor festgelegte Taste in Kombination mit einem Doppelklick drückt. Zur Auswahl stehen dabei jeweils die links und rechts auf der Tastatur sitzenden Befehls-, Umschalt-, Alt- und Steuerungstasten.

„Double Tap“ ist aktuell in Version 1.1 erhältlich. Falls ihr Problemberichte oder Verbesserungsvorschläge habt, freut sich der Entwickler über eine Rückmeldung.

KeyClu zeigt auch Tastaturbefehle in Anwendungen

Falls ihr mehr mit Tastaturkürzeln machen wollt und hier ein wenig Unterstützung sucht, fällt uns auf Anhieb die Freeware KeyClu ein.

„KeyClu“ legt sich nicht auf die oben verlinkten Tastaturkürzel des Betriebssystems fest, sondern stellt jeweils abhängig von der gerade genutzten Anwendung eine Liste mit den verfügbaren Kurzbefehlen bereit. Durch doppeltes Drücken der Befehlstaste wird diese bei Bedarf als schwebendes Overlay über der aktiven Anwendung angezeigt.