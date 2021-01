Spaceman: Freie Mac-App zeigt Spaces in der Menüleiste

Die kostenfreie Mac-Applikation Spaceman richtet sich an Mac-Nutzer, die Gebrauch von den virtuellen Bildschirmen machen, die Apples Betriebssystem standardmäßig anbietet und sich über zusätzliche Orientierung bei der Navigation durch ihre Spaces freuen. Genau diese bietet die quelloffene Applikation nämlich an – in verschiedenen Geschmacksrichtungen.

So zeigt Spaceman eine visuelle Repräsentation der aktiven Spaces in der Mac-Menüleiste an und hebt jeweils den Space hervor, in dem ihr gerade zugange seid. Spaceman bietet dafür mehrere Grafik-Optionen an und kann die offenen Spaces sowohl als schlichte graue Rechtecke, aber auch als Ziffern oder mit drei selbst gewählten Buchstaben beschriftet darstellen.

Umschalten per Tastatur und Trackpad

Der 3 Megabyte kleine Download fungiert dabei ausschließlich als Wegweiser und schaltet selbst nicht zwischen den aktiven Spaces hin und her. Die macht ihr nach wie vor mit den Tastenkombinationen Control+Linkspfeil und Control+Rechtspfeil beziehungsweise mit einer Vier-Finger-Wischgeste auf dem Magic Trackpad.

Vier Design-Optionen zur Auswahl

Die Spaceman-Applikation bietet euch insgesamt vier Design-Optionen an, unter denen ihr in den App-Einstellungen wählen könnt: Rechtecke, Ziffern, nummerierte Rechtecke und benannte Spaces. Die folgende Schautafel zeigt die Design-Unterschiede.

Von links nach rechts gelesen seht ihr hier: Einen aktiven Space, einen inaktiven Space, einen inaktiven Space im Vollbildmodus, einen Zwischenraum der beim Einsatz mehrerer Monitore angezeigt wird, einen inaktiven Space und einen aktiven Space im Vollbildmodus.

Wir haben bislang auf den Einsatz der Spaces-Funktion verzichtet, bekommen bei Einträgen wie diesem aber immer wieder Lust, die Arbeit mit mehreren Schreibtischen auszuprobieren. Gerade Einsteigern wie uns könnte Spaceman hier eine gute Hilfestellung geben.