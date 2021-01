datenanfragen.de: Tolle Seite für DSGVO-Schreiben und Muster

Inzwischen dürften die begrüßenswerten Rechte, die uns die ansonsten durchaus auch kritikwürdige Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) beschert hat, grob verinnerlicht worden sein. Unter anderem kann man als einfacher Verbraucher jetzt direkt bei großen Firmen anklopfen und selbst festlegen, was mit den dort gespeicherten Daten zur eigenen Person passieren soll.

So gewährt die DSGVO jedem Bürger ein Auskunftsrecht, mit dessen Hilfe sich ermitteln lässt, welche Daten zur eigenen Person beim Unternehmen XYZ eigentlich gespeichert wurden. Zudem lassen sich personenbezogene Daten durch eine Aufforderung nach Artikel 17 der DSGVO auch löschen. Und selbst für die Korrektur gespeicherter Daten sieht die Datenschutz-Grundverordnung ein Mitspracherecht des Verbrauchers vor.

Am nachgefragtesten dürfte allerdings der Widerspruch gegen Direktwerbung nach Art. 21 Abs. 2 des DSGVO sein. Der Anwendern das Recht und die Möglichkeit gibt einen Widerspruch gegen Direktwerbung zu formulieren bzw. auszuschließen, dass die eigenen personenbezogenen Daten für den Versand von Reklame benutzt werden.

Online-Generator und Musterbriefe

Das Wissen um die Rechte reicht allerdings nicht aus, wichtig ist auch zu wissen, wie diese am besten eingesetzt werden. Hier wollen wir euch die Webseite datenanfragen.de empfehlen. Das Online-Angebot des gleichnamigen, gemeinnützigen Vereins versorgt euch mit mehreren Musterbriefen, die sich sowohl in Versionen für Word, LibreOffice und OpenOffice aber auch als PDF und Textdatei laden lassen. Darüber hinaus können die Schreiben auch direkt auf der Webseite des Vereins individualisiert und an die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden.

So könnt ihr den hier verfügbaren Anfrage-Generator mit den Adressdaten des zu kontaktierenden Unternehmens, den personenbezogenen Daten um die es geht und zusätzlichen Anfrageparametern füttern und direkt eine Selbstauskunft, einen Löschantrag, einen Berichtigungsantrag oder einen Werbewiderspruch fertig machen, der anschließend per E-Mail, Brief oder FAX verschickt werden kann. datenanfragen.de ist ein Link-Tipp.