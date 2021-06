Sonos: Radio-Abo startet, Apple Music Lossless nicht

Der Lautsprecher-Produzent Sonos bietet sein kostenpflichtiges Radio-Abo „Sonos Radio HD“ ab sofort auch in Deutschland an und stellt damit hierzulande bereit, was in den Vereinigten Staaten schon seit November 2020 geordert werden kann: Den werbefreien Zugriff auf den TuneIn-Katalog und zahlreiche exklusive, von Künstlern und Sonos-Experten kuratierte Radiosender.

Unterm Strich ein Playlisten-Abo

Dafür verlangen die Multiroom-Experten mit 7,99 Euro pro Monat einen stolzen Preis, der zwar das Überspringen und Wiederholen der angebotenen Radioinhalte zulässt, den zahlenden Kunden aber nicht ermöglicht spezifische Lieder wiederzugeben. „Sonos Radio HD“ richtet sich damit an Musikfreunde, die keine Lust oder keine Zeit haben sich bei Spotify, Apple Music oder Deezer selbst nach akustischen Perlen umzusehen, sondern sich diese gerne von Sonos servieren lassen möchten.

Wie viele Sonos-Nutzer zu dieser Zielgruppe gehören ist unklar. Auch auf Nachfrage hat Sonos keine Zahlen zur Nutzung des Radio-Dienstes in den USA Ausgegeben. Die Unternehmenskommunikation spricht lediglich von einem „erfolgreichen“ Start – was auch immer darunter zu verstehen ist.

Heute startet Sonos Radio HD in Deutschland und Österreich und bietet seine Inhalte hier mit CD-Audioqualität (16 Bit/44,1 kHz FLAC) an. Der Deutschland-Start wird von dem neuen Sender „The Lighthouse“ begleitet, auf dem sich mehr als 300 bisher unveröffentlichten Tracks von Brian Eno konsumieren lassen. Der Eno-Sener ergänzt die bereits verfügbaren Künstler-Stationen, zu denen unter anderem Sender von M.I.A., Ghostface Killah, Chemical Brothers, FKA twigs, D’Angelo und Björk gehören.

Was wir in diesem Zusammenhang noch mal in Erinnerung rufen wollen: Kurz vor der US-Einführung von „Sonos Radio HD“ wurde der Umfang der bei der Radiosender-Auswahl eingespielten Audio-Reklame merklich vergrößert. Wir haben Sonos mehrfach auf diesen Umstand angesprochen, bis heute aber kein Feedback erhalten. Sonos verkauft die Werbung selbst.

Apple Music Lossless wird (vorerst) nicht unterstützt

Apropos nachgefragt: Zum Start von Apple Music Lossless wollten wir natürlich auch wissen, ob Sonos das neue, verlustfreie Format von Apple Music unterstützen wird. Hier die Antwort im Volltext: