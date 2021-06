Elgato Stream Deck: Neue App jetzt in Version 5.0

Gleiches gilt für die Kategorie der bei Streamern beliebten Soundeffekte, auch hier will Elgato mit der neuen Version der Stream Deck tausende an lizenzfreien Samples anbieten, die beliebig eingesetzt werden können.

Für alle drei steht ab sofort die kostenlose Stream Deck-App in Ausgabe 5.0 zum Download bereit. Die Aktualisierung führt mit dem Stream Deck Store eine Download-Zentrale für Plugins, Icon-Sets und Audio-Inhalte ein. Zudem will der Hersteller tausende lizenzfreie Audio-Tracks anbieten, die in Twitch- oder YouTube-Videos eingebaut werden können, „ohne dabei Urheberrechte zu verletzen“.

