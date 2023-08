Sonos Move künftig als Stereolautsprecher mit 24 Stunden Akku-Laufzeit

Mit einem von Sonos angebotenen Adapter lässt sich künftig ein USB-C-Anschluss am Lautsprecher als Line-Eingang verwenden. Zudem soll man auch die Akkus von mit diesem Anschluss verbundenen Mobilgeräten wie etwa ein iPhone mit Strom versorgen können. Sonos liefert den Move weiterhin in Verbindung mit einem drahtlosen Ladeteller.

Interessanter als ein konkretes Datum finden wir aber die damit verbunden erwähnten technischen Details. So wird sich die Akku-Laufzeit des Sonos Move in der zweiten Generation mehr als verdoppeln. Der Lautsprecher soll sich künftig mit einer Akku-Ladung bis zu 24 Stunden betreiben lassen – die erste Generation des Sonos Move bringt es hier gerade mal auf zehn Stunden.

Erste Gerüchte zur neuen Generation des tragbaren Lautsprechers Sonos Move gab es bereits im Frühjahr. Zwischenzeitlich hatten dann Unterlagen der amerikanischen Funk-Zulassungsbehörde weitere Informationen Preis gegeben. Jetzt zeichnet sich der Verkaufsstart des neuen Geräts konkret ab. Der Verge-Autor Chris Welch hat schon in der Vergangenheit bewiesen, dass er gut mit Sonos verdrahtet ist und wirft nun Ende September als Termin für den Verkaufsstart in die Runde.

