Interesse an Apples Vision-Pro-Labs für Entwickler scheint verhalten

Apple bietet seine Entwickler-Einführungen über die USA hinaus auch in London, Shanghai, Singapur, Tokyo und München an.

Insbesondere mit Blick auf die USA wird kritisiert, dass Entwickler hierfür auf eigene Kosten nach Cupertino reisen müssen und es beispielsweise keine entsprechenden Veranstaltungen an der Ostküste, etwa in New York gibt.

Das Interesse von Entwicklern an den von Apple angebotenen Workshops zur Datenbrille Apple Vision Pro scheint zumindest in den USA eher verhalten zu sein. Der Bloomberg-Autor Mark Gurman berichtet, ihm sei zu Ohren gekommen, dass die Veranstaltungen bislang eher unterbesetzt waren.

