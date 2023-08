Apple Pencil zeichnet bei inoffiziell getauschten Displays nicht gerade

Betroffen sei mittlerweile auch die fünfte und sechste Generation des iPad Pro 12,9 Zoll sowie die dritte und vierte Generation des iPad Pro mit 11 Zoll Bildschirmgröße. Apple habe seinen „Hardware-Lockdown“ erst unlängst auf diese Modelle erweitert. Ein in den Bildschirm integrierter Speicherchip sorge dafür, dass sich der Apple Pencil nur dann in vollem Umfang nutzen lasse, wenn dieser Bildschirm auch mit der ihm ursprünglich zugeteilten Hauptplatine verbunden ist. Der Ersatz beispielsweise durch einen gebrauchten iPad-Bildschirm sei nicht möglich, sondern es müssten zwingend neue Originalteile verwendet und registriert werden – es sei denn man sei in der Lage, auch den zugehörigen alten Registrierungs-Chip mit dem Bildschirm zu verbinden.

