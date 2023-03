Sonos Move: Zweite Generation soll im Spätsommer kommen

Sonos hat derweil den Verkaufsstart seiner neuen Lautsprechergeneration „Era“ für die kommende Woche angekündigt. Als neues Flaggschiff geht dann das für 499 Euro erhältliche Modell Era 300 mit Unterstützung von 3D-Audio an den Start. Darüber hinaus bringt Sonos mit dem Era 100 am Dienstag noch einen Nachfolger für den Sonos One in den Handel.

Als einzige bislang bekannte Änderung soll der neue Move auf den manuellen Umschalter zwischen WLAN und Bluetooth verzichten und die unter anderem auch bereits in den Sonos Roam integrierte Funktion zum einfachen Wechsel der Audioquellen übernehmen. Das neue Modell soll im späten Sommer oder frühen Herbst in den Handel kommen.

So soll der Sonos Move auch in der zweiten Generation seine bisherige Form und Größe behalten. Für einen tragbaren Lautsprecher ist der Move zwar ungewohnt groß und schwer, allerdings wirken sich diese Eigenschaften hervorragend auf die Klangeigenschaften der Lautsprechers aus. Wer einen kleineren portablen Lautsprecher aus dem Hause Sonos sucht, findet darüber hinaus mit dem Roam bereits jetzt eine gute Alternative.

Der Akku-Lautsprecher Sonos Move feiert im September seinen vierten Geburtstag. So wie es aussieht, nimmt der Hersteller das fortgeschrittene Alter des Modells zum Anlass für die Vorstellung einer neuen Generation. Das Onlinemagazin The Verge hat unter der Hand die ersten Infos zu der überarbeiteten Version erhalten und kann vermelden, dass sich eher wenig ändern wird.

