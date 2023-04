Sonos Menu Bar Controller mit Mini-Player und neuer Song-Anzeige

Sonos bietet hierfür eine webbasierte Lösung inklusive verschiedener Fernwartungsfunktionen als Abo an. Der Service soll sich auch mit bereits vorhandener Sonos-Hardware kombinieren lassen und startet zunächst in den USA – weitere Märkte sollen folgen.

Sonos selbst streckt seine Fühler derweil in zusätzliche Geschäftsbereiche aus und bietet nun einen an Unternehmen gerichteten Software-Dienst namens „ Sonos Pro “ an. Dank dieser Lösung sollen Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants und andere stationäre Ladenlösungen fortan die Möglichkeit haben, ihre Filialen auch über unterschiedliche Standorte von zentraler Stelle aus zu beschallen.

Wer stets den aktuellen Songtitel im Auge haben will, kann sich alternativ zum Mini-Player nun auch für die Anzeige des jeweiligen Titels in der Menüleiste entscheiden. Mit Version 5.1 bietet der Menu Bar Controller diese Option nun als Alternative zur schlichten Icon-Anzeige.

