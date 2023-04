Disney+: Die Neuzugänge im Mai 2023

Auf Disney+ steht im Mai natürlich das Thema Star Wars an erster Stelle. Der vierte Mai ist als „May the Fourth“ bekanntlich weltweiter Star-Wars-Tag und bei Disney stehen mit diesem Datum zwei thematisch passende Neuerscheinungen auf dem Plan. Die Serie „Star Wars: Visionen“ startet mit neun neuen animierten Kurzfilmen als Teil 2 und mit „Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi“ startet eine Serie, die Disney zufolge speziell für Kinder im Vorschul-Alter kreiert wurde.

Darüber hinaus stehen über Disney+ ohnehin in breiter Auswahl Star-Wars-Inhalte zum Streamen bereit, darunter Originals wie „Andor“, „Obi-Wan Kenobi“ und „The Mandalorian“.

Zu den weiteren von Disney besonders hervorgehobenen Neuzugängen im Mai zählen die Doku „Ed Sheeran: The Sum Of It All“, in der der Musiker Einblicke in sein Privatleben gibt, und die Detektivserie „Will Trent“ nach den Romanen von Karin Slaughter.

1. Mai

Taste the Nation with Padma Lakshmi – Staffel 2 (Star)

– Staffel 2 (Star) Planners – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) The Actress – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) Noch nicht ganz tot – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) Ultra Violet & Black Scorpion – Staffel 1 (Disney)

2. Mai

Ein Funken Hoffnung – Anne Franks Helferin (National Geographic)

3. Mai

Ed Sheeran: The Sum Of It All (Disney)

(Disney) Psy Summer Swag 2022 (Star)

(Star) Wu-Tang: An American Saga – Staffel 2 (Star)

4. Mai

Star Wars: Visionen – Teil 2

– Teil 2 Star Wars – Die Abenteuer der jungen Jedi

5. Mai

Taste the Nation with Padma Lakshmi – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) John F. Kennedy – Tatort Dallas (Star)

– Tatort Dallas (Star) Die Bestimmer – Kinder haften für ihre Eltern (Star)

(Star) Untreu (Star)

6. Mai

Tengoku-Daimakyo – Staffel 1 (Star)

10. Mai

Tiny Beautiful Things (Star)

(Star) The Muppets Mayhem (Disney)

(Disney) Lambert vs. Lambert – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) The Cleaner: Tatortreiniger UK – Staffel 1 (Star)



– Staffel 1 (Star) Born This Way – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) Car SOS – Staffel 10 (National Geographic)

– Staffel 10 (National Geographic) Der Tatortreiniger – Staffel 1-7 (Star)

12. Mai

Crater (Disney)

(Disney) Explorer: Die tiefste Höhle (National Geographic)

(National Geographic) I Want a Baby (Star)

(Star) Meine Frau, die Spartaner und ich (Star)

17. Mai

A Million Little Things – Staffel 4 (Star)

– Staffel 4 (Star) Up Here – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) Justified – Staffel 1-6 (Star)

– Staffel 1-6 (Star) Fabriken der Superlative – Staffel 1 (National Geographic)

19. Mai

White Men Can’t Jump (Star)

24. Mai

American Born Chinese (Disney)

25. Mai

The Kardashians – Staffel 3 (Star)

– Staffel 3 (Star) Kocktails with Khloé – Staffel 1 (Star)

26. Mai

Wild Life: Ein Leben für die Natur (National Geographic)

(National Geographic) Die Giraffen Arche (National Geographic)

(National Geographic) Street Kings (Star)

31. Mai