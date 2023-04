Fire TV: Neue Schnell-Navigation zu „kostenlosen“ Inhalten

Während Amazon offenbar noch damit beschäftigt ist die neue Taste auszurollen, bleibt unklar welche Geräte um den neuen Schnellzugriff erweitert werden sollen. Fernseher mit werksseitiger Fire TV-Integration und Amazons High-End-Modell, der Fire TV Cube , zeigen ihrerseits noch einen zusätzliches HDMI-Menü in der Hauptnavigation an und lassen so eigentlich keinen Platz mehr für die neue Zusatz-Navigation.

Amazon hat das neue Tab in der Hauptnavigation des Fire TV abgelegt und bietet dieses hier gleichberechtigt neben den Live-Kanälen, der Hometaste, der Profilauswahl und der Suche an.

Insert

You are going to send email to