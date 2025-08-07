Preisanstieg könnte global erfolgen
Wegen Einfuhrabgaben: Sonos kündigt Preiserhöhungen an
Die US-amerikanischen Audiospezialisten von Sonos haben angekündigt, in diesem Jahr die Preise für ausgewählte Produkte anzuheben. Grund dafür sind neue Importzölle, die im Zuge der Handelspolitik unter US-Präsident Donald Trump auf Waren aus Vietnam und Malaysia erhoben werden.
Dies gab der neue Sonos-CEO Tom Conrad im Rahmen des aktuellen Quartalsberichts bekannt. Sonos verzeichnete im vergangenen Quartal einen Umsatz von 344,8 Millionen US-Dollar und einen Nettoverlust von 3,4 Millionen US-Dollar.
Die von den Strafzöllen betroffenen Länder spielen eine zentrale Rolle für die Lieferkette des Unternehmens. Nahezu alle Produkte für den US-Markt werden in Vietnam und Malaysia gefertigt. Ausgenommen sind lediglich Zubehörteile sowie einige passive Lautsprecher, die in Kooperation mit Sonance hergestellt werden. Für Importe aus Vietnam sollen künftig 20 Prozent Zoll fällig werden, für Malaysia 19 Prozent. Diese Sätze liegen deutlich über dem bisherigen Niveau.
Laut Conrad arbeitet Sonos gemeinsam mit Fertigungspartnern und Vertriebskanälen daran, die Mehrkosten abzufedern. Dennoch sei klar, dass sich Preissteigerungen bei bestimmten Modellen nicht vermeiden lassen. Auch wenn die Zölle direkt nur US-Importe betreffen, ist es wahrscheinlich, dass Sonos die zusätzlichen Kosten weltweit auf mehrere Märkte verteilt. Dadurch könnten die Preiserhöhungen global moderater ausfallen, würden aber voraussichtlich nicht allein von US-Kunden getragen.
Die aktuellen US-Preise des Sonos-Portfolios
Welche Produkte konkret betroffen sein werden, ließ Sonos offen. Die Höhe der Preisanpassungen dürfte dabei vom jeweiligen Marktumfeld sowie von der Konkurrenzsituation abhängen. Man wolle das Konsumverhalten nach der Umstellung genau beobachten und gegebenenfalls nachjustieren.
Neben den wirtschaftlichen Herausforderungen betonte Sonos auch Fortschritte auf der Softwareseite. Dazu zählen unter mehrere neue Funktion für die Ace-Kopfhörer sowie eine KI-gestützte Sprachverbesserung für die Soundbar Arc Ultra.
Gestern machten zudem Gerücht die Runde, Sonos würde am Ausbau der eigenen Sprachsteuerung arbeiten.
