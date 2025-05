Sonos führt KI-Sprachverbesserung für Schwerhörige ein

Sonos erweitert die Funktionen seiner Soundbar Arc Ultra um eine neue, KI-gestützte Sprachverbesserung, die gezielt auf die Bedürfnisse von Menschen mit Hörverlusten ausgerichtet ist.

Die Funktion, die ab heute per Software-Update bereitgestellt wird, soll helfen, gesprochene Inhalte in Filmen und Serien klarer verständlich zu machen – auch dann, wenn Hintergrundgeräusche, Akzente oder akustisch ungünstige Umgebungen das Verstehen erschweren. Entwickelt wurde das neue Werkzeug in Zusammenarbeit mit der britischen Hörhilfsorganisation RNID.

Sprachverständlichkeit statt Lautstärke

Im Kern basiert die Funktion auf einem lernfähigen System zur Sprachisolierung. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz werden Dialoge vom restlichen Ton getrennt und bei Bedarf hervorgehoben. Anders als bei konventionellen Lösungen, die meist die Lautstärke anheben, gibt Sonos an, hier gezielt die Verständlichkeit der Sprache verbessern. Nutzer können über die Sonos-App zwischen vier Stufen wählen – von einer sanften Anhebung bis hin zu einem speziell für Menschen mit Hörbeeinträchtigung ausgelegten Modus.

Die höchste Einstellung („Max“) verringert gezielt die Lautstärkeschwankungen der Nebengeräusche, um den Sprachanteil besonders deutlich hervorzuheben. Die anderen drei Stufen bieten feinere Abstimmungen, die das Klangbild insgesamt weitgehend erhalten und nur punktuell eingreifen sollen.

Erprobt mit verschiedenen Hörprofilen

Für die Entwicklung des Systems wurden Erfahrungsberichte von Testpersonen mit unterschiedlichem Hörvermögen herangezogen. Über mehrere Monate wurde die Funktion mit verschiedensten Inhalten geprüft. Ziel war es, auch jene Personen zu erreichen, die mögliche Hörverluste noch gar nicht wahrgenommen haben.

Ergänzend floss Fachwissen aus der Filmtonproduktion in die Entwicklung ein. Damit sollte sichergestellt werden, dass Dialoge besser verständlich sind, ohne dass Klangdetails aus Musik oder Geräuschkulisse verloren gehen.