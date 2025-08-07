Kein Grund mehr, die Quelle zu besuchen
„Übersicht mit KI“: Google verteidigt KI-Suchergebnisse
Google widerspricht der wachsenden Kritik, dass die Einführung von KI-generierten Suchergebnissen negative Auswirkungen auf den Besucherverkehr von Webseiten habe. In einem aktuellen Blogeintrag erklärt Liz Reid, die Cheffin der Google-Suche, dass die Zahl der organischen Klicks im Vergleich zum Vorjahr weitgehend stabil geblieben sei.
Statt eines generellen Rückgangs verzeichne man eine Verschiebung bei den Zielseiten. So profitieren laut Google insbesondere Webseiten mit Foren, Podcasts, Videos oder persönlichen Erfahrungsberichten. Inhalte mit detaillierten Analysen und eigenständiger Einordnung würden verstärkt angeklickt.
Seit dem Start der sogenannten „Übersicht mit KI“, die bei vielen Suchanfragen eine Zusammenfassung oberhalb der klassischen Ergebnisse anzeigen, wächst die Sorge bei Verlagen und Online-Medien. Studien wie eine kürzlich veröffentlichte Umfrage des namhaften Pew Research Centers zeigen eindeutig, dass Nutzer in solchen Fällen seltener auf klassische Links klicken.
Google hält dem entgegen, dass durch die neuen KI-Funktionen häufiger gesucht werde und viele Anfragen komplexer ausfallen. Die Sichtbarkeit verlinkter Inhalte sei dadurch sogar gestiegen…
Verlage beklagen sinkenden Traffic
Trotz der offiziellen Zahlen berichten mehrere große Medienhäuser von rückläufigem Suchmaschinenverkehr. Nach Recherchen des Wall Street Journal hat die Umstellung bei Google, verbunden mit dem Aufstieg von Chatbots wie ChatGPT, Gemini oder Copilot, bereits zu ersten personellen Einschnitten geführt. Insbesondere unabhängige Webseiten klagen darüber, in den Suchergebnissen schlechter auffindbar zu sein.
Google betont, dass das Ziel der KI-Integration nicht darin liege, Inhalte zu ersetzen, sondern sie sichtbarer zu machen. Die KI sei darauf trainiert, Quellen zu erkennen und klar zu kennzeichnen. Zudem verweist das Unternehmen auf bestehende technische Möglichkeiten für Webseitenbetreiber, Einfluss auf die Indexierung und Darstellung ihrer Inhalte zu nehmen.
Leider steht da auch häufig absoluter Murks und aus dem Zusammenhang gerissene Infos. Google als suche einfach inzwischen absolut unbrauchbar geworden
Übergeh doch einfach den KI Murks und guck da weiter unten auf die normalen Internetseiten
D kommt auch nur Mist.
Nun wäre natürlich interessant gewesen, ob ihr auf eurer Seite das merkt? Ihr gehört zu den kleineren, unabhängiger Medien.
Denke 95% der Nutzer, nutzen hier einfach die App.
Zusätzlich sind die Themen sehr Nischen bezogen und ich erlebe zumindest mich dabei, solche Themen selbst zu recherchieren.
KI nutze ich dann eher um tiefer in eine Thema einzugehen oder etwas zu fragen das außerhalb meines Scopes oder noch Wissens liegt.
iFun ist dagegen voll mit Nutzern, die sich absolut gerne mit den Themen befassen und da sicherlich KI dann eher nicht benötigen.
Aber hier spreche ich, aus meiner Perspektive und um das noch anzufügen:
Ansonsten nutze ich KI in absolut jeden Bereich, privat, beruflich den gesamten Tag
Sehe ich auch so. Leider kann man es ja nicht immer gleich beurteilen, wenn man vom Ergebnis wirklich kaum Ahnung hat…
Ich arbeite in einer Onlinemarketing Agentur und kann bestätigen, dass die Klicks seit Einführung der AI Overviews deutlich zurückgehen die Impressionen in der organisches Suche aber einen Aufwärtstrend haben.
Meine Schüler klicken jetzt noch weniger auf Links. Als Quelle wird google angegeben und die erste Zusammenfassung wird als fertiges Ergebnis genommen. Wir arbeiten dran, aber einen mündigen Umgang beizubringen ist hatte Arbeit …
Dann haben die Medienanbieter wohl einfach Pech. Es ist doch nicht die Aufgabe von Suchanbietern Traffic auf deren Seiten zu erzeugen