„Übersicht mit KI“: Google verteidigt KI-Suchergebnisse

Google widerspricht der wachsenden Kritik, dass die Einführung von KI-generierten Suchergebnissen negative Auswirkungen auf den Besucherverkehr von Webseiten habe. In einem aktuellen Blogeintrag erklärt Liz Reid, die Cheffin der Google-Suche, dass die Zahl der organischen Klicks im Vergleich zum Vorjahr weitgehend stabil geblieben sei.

Kein Grund mehr, die Quelle zu besuchen

Statt eines generellen Rückgangs verzeichne man eine Verschiebung bei den Zielseiten. So profitieren laut Google insbesondere Webseiten mit Foren, Podcasts, Videos oder persönlichen Erfahrungsberichten. Inhalte mit detaillierten Analysen und eigenständiger Einordnung würden verstärkt angeklickt.

Seit dem Start der sogenannten „Übersicht mit KI“, die bei vielen Suchanfragen eine Zusammenfassung oberhalb der klassischen Ergebnisse anzeigen, wächst die Sorge bei Verlagen und Online-Medien. Studien wie eine kürzlich veröffentlichte Umfrage des namhaften Pew Research Centers zeigen eindeutig, dass Nutzer in solchen Fällen seltener auf klassische Links klicken.

Google hält dem entgegen, dass durch die neuen KI-Funktionen häufiger gesucht werde und viele Anfragen komplexer ausfallen. Die Sichtbarkeit verlinkter Inhalte sei dadurch sogar gestiegen…

Verlage beklagen sinkenden Traffic

Trotz der offiziellen Zahlen berichten mehrere große Medienhäuser von rückläufigem Suchmaschinenverkehr. Nach Recherchen des Wall Street Journal hat die Umstellung bei Google, verbunden mit dem Aufstieg von Chatbots wie ChatGPT, Gemini oder Copilot, bereits zu ersten personellen Einschnitten geführt. Insbesondere unabhängige Webseiten klagen darüber, in den Suchergebnissen schlechter auffindbar zu sein.

Google betont, dass das Ziel der KI-Integration nicht darin liege, Inhalte zu ersetzen, sondern sie sichtbarer zu machen. Die KI sei darauf trainiert, Quellen zu erkennen und klar zu kennzeichnen. Zudem verweist das Unternehmen auf bestehende technische Möglichkeiten für Webseitenbetreiber, Einfluss auf die Indexierung und Darstellung ihrer Inhalte zu nehmen.