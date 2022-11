Sonos: Der erste Kopfhörer rückt näher

Völlig offen bleibt, um was es sich bei den weiteren von Spence angesprochenen Produktkategorien handeln könnte. Die einzig halbwegs konkreten Gerüchte abseits der Kopfhörer handeln von einem neuen Premium-Lautsprecher , der den Codenamen „Optimo 2“ trägt und offenbar auch optisch neue Akzente setzen will.

Auch wenn sich Sonos diesbezüglich verschwiegen gibt, scheint der Einstieg ins Kopfhörer-Segment bereits beschlossene Sache. Die bereits seit 2019 kursierenden Gerüchte diesbezüglich haben sich vor zwei Jahren in einer Patentschrift konkretisiert, in der sich auch schon Hinweise auf die Integration der mittlerweile verfügbaren Sprachsteuerung „ Sonos Voice Control “ fanden.

Der Sonos-Chef Patrick Spence hat dem Magazin The Verge zufolge verlauten lassen, dass zumindest einer dieser neuen Bereiche im kommenden Jahr mit einem ersten Produkt an den Start gehen wird. Darüber hinaus werde der Hersteller sein Line-up im kommenden Jahr auch um mehrere neue Lautsprecher erweitern.

