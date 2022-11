Höhenverstellbare Schreibtische: Maidesite senkt die Preise

Die höhenverstellbaren Schreibtische von Maidesite haben wir vor einiger Zeit schon ausführlich vorgestellt. Unser Favorit ist hier immer noch der S2 Pro Plus, der im Rahmen der Black-Friday-Angebote von Maidesite für kurze Zeit ab 409 Euro erhältlich ist.

Über die Größe und Ausführung von Tisch und Tischplatte entscheidet ihr dabei selbst. Die Tischplatte ist wahlweise mit den Abmessungen 140 x 70 oder mit 160 x 80 Zentimeter erhältlich – die kleine Version gibt es gerade für die besagten 409 Euro und für die größere Ausführung fallen im Rahmen der Black-Friday-Angebote 479 Euro an. Damit verbunden stehen jeweils verschiedene Farben von Gestell und Tischplatte zur Wahl.

Schnelle und programmierbare Höhenverstellung

Maidesite liefert den Schreibtisch in zwei Paketen und für den Aufbau ist man am besten zu zweit, dann geht das Ganze unkompliziert und flott von der Hand. Die für den Kauf ausschlaggebende Funktion ist neben der Optik der solide verarbeiteten Schreibtische sicherlich die motorisierte Höhenverstellung. Der Schreibtisch unterstützt eine Arbeitshöhe zwischen 62 und 127 Zentimetern und das nach meiner Ansicht damit verbunden große Plus ist die Möglichkeit, bis zu vier Höheneinstellungen fix zu programmieren. Ich war zuvor lange Zeit an einem höhenverstellbaren BEKANT-Schreibtisch von IKEA gesessen und gestanden, bei dem man zur Verstellung der Höhe stets die ohnehin etwas gewöhnungsbedürftigen Tasten gedrückt halten und sich an die gewünschte Höhe „heranpirschen“ musste. Beim Maidesite genügt ein Antippen der jeweiligen Einstellung und die vorgegebene Höhe wird zügig und exakt angesteuert.

Alternativ zu dem auf den Bildern hier in verschiedenen Ausführungen gezeigten Maidesite S2 Pro Plus, auf den wir in diesem Artikel ganz ausführlich eingegangen sind, hat der Hersteller noch verschiedene andere höhenverstellbare Schreibtische im Programm, die teils auch etwas einfacher dann aktuell schon ab 259 Euro erhältlich sind. Alternativ könnt ihr auch lediglich das motorisierte Tischgestell von Maidesite kaufen und eine eigene Tischplatte beisteuern.

Mit Blick auf den bereits angelaufenen Black Friday Sale von Maidesite ist zu beachten, dass ein Teil der Produkte des Anbieters, darunter der S2 Pro Plus ebenso wie der günstige S1 Basic, nur noch übers Wochenende mit Preisnachlass erhältlich sind. Wer auf der Suche nach der Business-Variante SC1 Pro oder dem S2B Pro mit „Bauchaussparung“ ist, kommt erst am nächsten Wochenende zu Aktionspreisen zum Zug.