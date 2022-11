waipu.tv Perfect Plus ein Jahr lang zum halben Preis

waipu.tv bietet die Möglichkeit zum Zugriff von verschiedensten Geräten aus. Dazu zählen Apps für Apple TV, das iPhone und das iPad ebenso wie für Android-Geräte und Amazon Fire TV. Am Computer werden die Webbrowser Safari, Google Chrome und Firefox vom waipu.tv Webplayer unterstützt und wer möchte, kann die Inhalte auch per AirPlay oder Google Chromecast weiterleiten.

Perfect Plus von waipu.tv beinhaltet den Streaming-Zugriff auf aktuell insgesamt 219 Sender inklusive Pay-TV-Kanäle, 204 davon lassen sich in HD-Qualität empfangen. Der integrierte Online-Videorecorder umfasst einen persönlichen Aufnahmespeicher von 100 Stunden. Zudem stehen über die waiputhek 30.000 Inhalte auf Abruf zur Verfügung Das Angebot lässt sich pro Account auf bis zu vier Geräten gleichzeitig nutzen.

Der neue Aktionstarif lässt sich für alle drei kostenpflichtigen waipu-Abonnements buchen, darunter auch der Top-Tarif Perfect Plus mit Neflix, bei dem das an sich bereits 12,99 Euro teure Netflix Standard mit zwei Streams und Full-HD-Qualität inklusive ist. Im Rahmen der Aktion kostet Perfect Plus zwölf Monate lang jeweils nur 12,25 Euro statt regulär 24,49 Euro. Der günstigste Perfect-Plus-Tarif von waipu.tv ist aktuell für ein Jahr zum Monatspreis von 6,50 Euro anstelle von 12,99 Euro zu haben.

