Sonos: „Optimo 2“ soll nächstes Flaggschiff-Produkt werden

Die auf Multiroom-Soundsysteme spezialisierten Lautsprecher-Anbieter von Sonos waren in den vergangenen Monaten nicht untätig, haben aber auch kein bahnbrechend neues Produkt veröffentlicht. Softwareseitig hat Sonos damit begonnen eine eigene Sprachassistenz auszurollen. Diese lässt sich auch in Deutschland aktivieren, reagiert bislang allerdings nur auf englischsprachige Befehle.

In Sachen Hardware hat Sonos die neue Mittelklasse-Soundbar Sonos Ray vorgestellt, die wegen der fehlenden HDMI-Buchse von vielen potentiellen Käufern kritisiert wurde. Der kleine Subwoofer, den Sonos selbst durch entsprechende Hinweistexte in der eigenen App verraten hatte, wurde bislang noch nicht in den Markt eingeführt.

Codename „Optimo 2“

Dafür steht offenbar das nächste Flaggschiff-Produkt des Anbieters in den Startlöchern. Dieses soll den Codenamen „Optimo 2“ tragen und sich optisch stark von allen bisherigen Sonos-Lautsprechern unterscheiden. Der amerikanische Reporter Chris Welch will Kenntnis über ein Vorserienmodell der neuen Lautsprecher haben und ist sich sicher: Sonos wird den „Optimo 2“ als bislang besten Lautsprecher aus eigener Produktion am Markt platzieren.

Dieser setzt auf eine ganze Reihe von Treibern, die in einem doppelt gewinkelten Gehäuse untergebracht sind und ihre Audioausgabe in nahezu alle Himmelsrichtungen abstrahlen. Welch, der auch das eingebettete Rendering zu verantworten hat, geht davon aus, dass auch der neue Flaggschiff-Speaker in Schwarz und Weiß erhältlich sein wird.

Dazu „Optimo 1“ und „Optimo 1 SL“

Äußerlich sollen die Maß des neuen Lautsprechers mit dem Sonos Five vergleichbar sein, im Inneren des „Optimo 2“ setzt sonos auf doppelt so viel Arbeitsspeicher wie bislang und soll zudem ein Achtfaches an Flash-Speicher verbaut haben. Neben WLAN- und Bluetooth-Konnektivität soll auch ein USB-C-Line-In zur Verfügung stehen.

Zusätzlich zum „Optimo 2“ soll Sonos auch an einem „Optimo 1“ und einem „Optimo 1 SL“ arbeiten, die beide kleiner als der „Optimo 2“ ausfallen sollen. Weitere Details stehen zur Stunde noch nicht fest.