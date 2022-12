SnippetsLab: Code-Ablage mit neuen Funktionen zum Sonderpreis

SnippetsLab bietet sich schon länger im Mac App Store an, wird aktuell jedoch mit einem Abzug in Höhe von 33 Prozent für nur noch 12 Euro angeboten, ist erst kürzlich in Version 2.2 erschienen und bekommt unsere Empfehlung mit auf den Weg.

Die Mac-Anwendung SnippetsLab richtet sich an Programmierer und Entwickler, die auf der Suche nach einer aufgeräumten Ablage für häufig genutzte Code-Bestandteile sind. Der Quelltext-Manager bietet sich als Projekt-unabhängiger Speicher für Code-Schnipsel an, um diese nicht, wie das sprichwörtliche Rad, immer wieder neu erfinden zu müssen.

Insert

You are going to send email to