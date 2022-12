LastPass-Hack: Angreifer erbeuteten Namen, Rufnummern und Tresore

Mit den Zugangsdaten sei es dann zu einem umfangreichen Abgriff von Nutzerdaten gekommen zu denen nicht nur Rechnungsinformationen wie E-Mail-Adressen, Klarnamen, Anschriften und Telefonnummern zählten, auch seien Kopien der Kundentresore in den Besitz des Angreifers gelangt. In diesen sind sensible Informationen wie Passwörter und Kreditkartennummern zwar grundsätzlich vollverschlüsselt, allerdings sind Teile der Tresordaten wie etwa die Webadressen der gesicherten Online-Accounts durchaus einsehbar.

Die Anbieter des Passwort-Managers LastPass haben sich in ihrem Hausblog erneut zu dem kürzlich bekanntgewordenem Fremdzugriff auf die eigenen Rechenzentren geäußert und schlüsseln jetzt detailliert auf, welche Kundendaten hier genau in Mitleidenschaft gekommen sein sollen.

