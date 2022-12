HomeKit-Einladungen unmöglich: Apple veröffentlicht Anleitung

Die schnelle Zusammenfassung: Eingeladene Anwender müssen bereits vorhandene Zuhause in der Home-App, in denen keine Accessoires angelegt sind entfernen. Sind andere Zuhause mit Accessoires vorhanden, muss Kontakt mit dem Apple-Support aufgenommen werden.

Hier präsentiert Apple nun endlich einen offiziellen Lösungsansatz, den der Konzern in dem Hilfe-Eintrag #HT213545 („Wenn Sie in der Home-App nicht auf ein Haus zugreifen oder eine Einladung annehmen können“) zu Papier gebracht hat.

So hatten die meisten Anwender, die seit Ausgabe von iOS 16.2 mit HomeKit-Problemen zu kämpfen hatten, vor allem mit den fehlerhaften Einladungen Scherereien. Dies führte dann häufig dazu, dass nur noch der Eigentümer eines Zuhauses auf Lampen, Schalter, Schlösser und Co. zugreifen konnte, Partner und Familie aber keinen Zugriff mehr auf die teils elementaren Funktionen hatten.

Auf ifun.de haben wir in den vergangenen Tagen so viele Zuschriften und Lösungsvorschläge zum Thema erhalten, dass wir uns diesem gleich mehrfach angenommen haben

