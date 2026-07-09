macOS 28: Apple streicht verschlüsselte HFS+-Laufwerke

Apple bereitet den nächsten Schnitt bei alter Mac-Technik vor. Ab macOS 28 sollen verschlüsselte Volumes im Format „Mac OS Extended“ nicht mehr unterstützt werden. Das Dateisystem ist auch als HFS+ bekannt und war über viele Jahre der Mac-Standard, bevor Apple mit macOS High Sierra auf APFS umgestellt hat.

Betroffen sind nicht alle alten Laufwerke. Apple spricht ausdrücklich von verschlüsselten Mac-OS-Extended-Volumes. Unverschlüsselte Datenträger in diesem Format sollen auch unter macOS 28 weiterhin funktionieren. Wer allerdings noch ältere externe Festplatten, USB-Sticks oder Archivlaufwerke mit HFS+-Verschlüsselung nutzt, muss vor dem Update aktiv werden.

Apple warnt vorab

In einem neuen Support-Dokument erklärt Apple, dass betroffene Laufwerke künftig entweder entschlüsselt oder neu formatiert werden müssen. Bereits seit macOS 26 kann das System offenbar Warnungen einblenden, wenn ein inkompatibles Volume erkannt wird. Die Meldung soll den Namen des betroffenen Datenträgers nennen.

Prüfen lässt sich das auch manuell im Festplattendienstprogramm. Dort wählt ihr in der Seitenleiste das entsprechende Volume aus und achtet auf die Angaben direkt unter dem Namen. Stehen dort sowohl „Mac OS Extended“ als auch „Encrypted“ beziehungsweise „verschlüsselt“, ist das Volume von der Änderung betroffen.

APFS statt altem HFS+

Apple empfiehlt als langfristige Lösung die Neuformatierung mit APFS oder APFS (verschlüsselt). Dabei werden allerdings alle Daten auf dem Laufwerk gelöscht, eine vorherige Sicherung ist also Pflicht. Alternativ kann ein betroffenes Volume zunächst entschlüsselt und danach optional in APFS konvertiert werden. Apple weist jedoch darauf hin, dass diese Entschlüsselungslösung nicht für verschlüsselte Time-Machine-Backup-Laufwerke gilt.

Für viele Nutzer dürfte die Umstellung vor allem alte Backup- und Archivplatten betreffen. Wir hatten bereits vor einiger Zeit darüber geschrieben, dass verschlüsselte HFS+-Laufwerke auf T2-Macs Probleme machen können. Auch in unserer Anleitung zum Verschlüsseln externer Speichermedien am Mac spielte APFS schon die zentrale Rolle.

Die Änderung passt in Apples aktuelle Aufräumarbeiten bei macOS. Zuletzt hatte sich bereits gezeigt, dass mit macOS 27 weitere alte Systembestandteile verschwinden. Wer alte Datenträger im Schrank liegen hat, sollte die Gelegenheit nutzen und diese vor dem nächsten großen Systemwechsel prüfen. Besonders bei verschlüsselten Laufwerken gilt: Ohne funktionierende Entsperrung und aktuelle Sicherung kann der Zugriff später schnell zum Problem werden.