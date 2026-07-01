Smart Glasses: Meta zeigt Apple, was man besser lassen sollte

Meta zeigt gerade sehr anschaulich, warum Vertrauen bei smarter Hardware mindestens so wichtig ist wie ein günstiger Einstiegspreis. Der Konzern setzt die Funktion „Conversation Focus“ seiner AI Glasses künftig unter ein monatliches Nutzungslimit. Ohne Abo sind laut Meta-Hilfeseite drei Stunden pro Monat frei, mit Meta One Premium steigt das Kontingent auf 15 Stunden.

Conversation Focus ist eine der praktischeren Funktionen der Ray-Ban- und Oakley-Brillen von Meta. Die Brille nutzt Mikrofone und Lautsprecher, um die Stimme des Gegenübers in lauten Umgebungen besser hervorzuheben. Meta selbst beschreibt die Funktion als Hilfe für Restaurants, Bahnfahrten oder Konzerte. Gerade für Menschen, die in Gesprächen Unterstützung brauchen, ist das mehr als ein nettes Gimmick.

Umso schräger wirkt das neue Limit. Laut Meta ist keine kostenpflichtige Mitgliedschaft nötig, um die Brillen grundsätzlich zu verwenden. Wer Conversation Focus länger nutzen möchte, soll aber ein Premium-Abo buchen oder bis zum nächsten Monat warten. Sean Hollister von The Verge weist zudem darauf hin, dass die Funktion lokal auf der Brille arbeitet und auch ohne Internetverbindung nutzbar sein soll.

Drei Stunden ohne Abo

Damit bekommt die Diskussion um smarte Brillen eine neue Richtung. Bislang ging es vor allem um Kameras im Gesicht, Datenschutz, Akkulaufzeit und die Frage, ob normale Menschen wirklich mit einer KI-Brille herumlaufen wollen. Jetzt kommt ein weiterer Punkt hinzu: Welche Funktionen bleiben dauerhaft Teil der gekauften Hardware, und welche wandern später hinter ein Abo?

Meta betont, dass Conversation Focus nur ein Beispiel für erweiterten Zugriff im Rahmen von Meta One Premium sei. Gleichzeitig lässt die Formulierung Spielraum. Wer heute eine Brille wegen einer bestimmten Funktion kauft, möchte morgen nicht nachrechnen müssen, wie viele Minuten davon noch übrig sind.

Gute Vorlage für Apple

Für Apple könnte genau das zur Steilvorlage werden. Über eine Apple-Brille wird seit Jahren spekuliert, während Meta mit seinen Smart Glasses, der Ray-Ban Display und dem Orion-Konzept bereits verschiedene Ansätze zeigt.

Apple positioniert Bedienungshilfen traditionell als fest integrierten Bestandteil seiner Systeme. Zuletzt kündigte der Konzern weitere KI-Funktionen für VoiceOver, Lupe, Sprachsteuerung und Untertitel an. Sollte Apple irgendwann tatsächlich eine alltagstaugliche Brille vorstellen, wäre ein klares Versprechen hilfreich: Assistenzfunktionen gehören zum Gerät und nicht hinter eine Schranke.

Meta liefert damit unbeabsichtigt ein gutes Argument für die Konkurrenz. Eine smarte Brille muss nicht nur erkennen, übersetzen, fotografieren und Musik abspielen. Sie muss auch verlässlich bleiben. Gerade bei Funktionen, die im Alltag helfen sollen, ist ein Abo-Limit schwer zu vermitteln.