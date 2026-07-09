Logitech ERGO K860: Ergonomische Mac-Tastatur stark reduziert

Wer seinem Mac-Schreibtisch etwas mehr Ergonomie gönnen möchte, kann aktuell einen Blick auf die Logitech ERGO K860 werfen. Die große, geteilte Tastatur wird bei Amazon derzeit für 69,99 Euro angeboten und liegt damit deutlich unter den Preisen, die für Logitechs größere Ergo-Modelle sonst häufig aufgerufen werden.

Wir hatten die Logitech ERGO K860 bereits zum Marktstart vorgestellt. Das auffälligste Merkmal ist weiterhin die geschwungene und in der Mitte geteilte Tastenfläche. Hände und Unterarme sollen dadurch natürlicher aufliegen, die fest integrierte Handballenauflage stützt zusätzlich. Gerade wer lange Texte schreibt, Tabellen bearbeitet oder viele Stunden am Mac sitzt, bekommt hier einen deutlich anderen Ansatz als beim flachen Magic Keyboard.

Für Mac und Windows ausgelegt

Die ERGO K860 ist keine reine Mac-Tastatur, lässt sich aber problemlos am Mac einsetzen. Logitech setzt auf ein kombiniertes Layout für macOS und Windows, dazu kommen ein vollständiger Ziffernblock und die Easy-Switch-Tasten für den schnellen Wechsel zwischen bis zu drei Geräten. So könnt ihr etwa Mac, iPad und Arbeitsrechner parallel koppeln und per Tastendruck umschalten.

Die Verbindung erfolgt wahlweise über Bluetooth oder den beiliegenden USB-Empfänger. Die Stromversorgung übernehmen zwei AAA-Batterien, Logitech nennt eine Laufzeit von bis zu zwei Jahren. Eine Tastaturbeleuchtung gibt es allerdings nicht. Wer häufig im Dunkeln arbeitet oder die Mac-typischen Tastenbeschriftungen bevorzugt, sollte das vor dem Kauf im Blick behalten.

Groß, aber bequem

Der größte Vorteil der Tastatur ist zugleich ihr Nachteil: Die ERGO K860 braucht Platz. Durch Handballenauflage, geteiltes Layout und Ziffernblock fällt sie deutlich größer aus als kompakte Mac-Tastaturen. Auf kleinen Schreibtischen kann das schnell eng werden, wer aber dauerhaft am festen Arbeitsplatz schreibt, dürfte die zusätzliche Auflagefläche eher als Gewinn empfinden.

Aktuell wird die Logitech ERGO K860 bei Amazon für 69,99 Euro angeboten. Der Preis kann sich wie üblich jederzeit ändern. Für Nutzer, die ohnehin mit dem Gedanken an eine ergonomischere Tastatur spielen, ist das Angebot aber ein guter Anlass, dem etwas anderen Layout eine Chance zu geben.