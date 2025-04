Kommt eine Apple-Alternative zu den Ray-Ban-Brillen von Meta?

Meta hat offenbar bereits einigen Erfolg mit dem Angebot von in Kooperation mit Ray-Ban „smarten“ Brillen. Bei diesen standen zu Beginn vor allem die integrierte Kamera sowie Funktionen wie Musikhören und Telefonie im Fokus. Eben erst hat das Unternehmen hier neue Modelle präsentiert.

Mehr und mehr halten hier aber auch zusätzliche Bedienungsmöglichkeiten durch Sprachbefehle und KI-Funktionen Einzug, so etwa die Möglichkeit, mithilfe der integrierten Kamera die Umgebung zu analysieren und darauf basierend Informationen und Vorschläge zu erhalten.

Den nächsten großen Schritt auf diesem Weg will Meta im Oktober machen. Unbestätigten Informationen zufolge soll dann die erste smarte Brille von Meta erscheinen, die über ein integriertes Display verfügt. Das Gerät soll allerdings auch entsprechend teuer werden und mit einem Verkaufspreis in den Handel kommen, der jenseits der 1.000-Dollar-Marke liegt.

Der Bloomberg-Autor Mark Gurman merkt dazu in seinem aktuellen Newsletter an, dass es sich hierbei um eines der wichtigsten Ziele von Meta in diesem Jahr handelt. Um den geplanten Starttermin einzuhalten, werde auch an Wochenenden gearbeitet. Dennoch bestehe laut interner Einschätzung das Risiko, dass sich die Markteinführung verzögern könnte.

Apple läuft Meta hinterher

Auch Apple arbeitet Gurman zufolge an einer eigenen Variante solcher „intelligenten“ Brillen, die unter dem Codenamen „N50“ entwickelt wird. Das Produkt befinde sich jedoch noch in einem sehr frühen Stadium. Auch die Apple-Brille soll in der Lage sein, die Umgebung zu analysieren und dem Nutzer Informationen bereitzustellen. Dabei handle es sich nach aktuellen Informationen jedoch nicht um ein vollwertiges AR-Gerät. Schon öfter haben wir gehört, dass Apple auch an AirPods mit integrierten Kameras arbeitet, die ähnliche Funktionen übernehmen können. Die zweigleisige Strategie soll darauf gründen, dass die Brille als Alternative für Nutzer gedacht ist, die nicht dauerhaft Geräte im Ohr tragen möchten.

Von Marktbeobachtern wird erwartet, dass leistungsfähigere Augmented-Reality-Geräte auf lange Sicht große Relevanz erlangen. Apple sei demnach gefordert, seinerseits auf den breiten Markt zugeschnittene Alternativen zu den Meta-Brillen anzubieten. So eindrucksvoll die Vision Pro auch ist, richtet sich diese Apple-Brille kaum an den breiten Endverbrauchermarkt.