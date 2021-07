Smart-Home-Standard Matter: Amazon kündigt Echo-Updates an

Matter wurde Ende 2019 als „Connected Home over IP“ (oder kurz: CHIP) angekündigt und Mitte Mai 2021 umgetauft . An dem neuen Smart-Home-Standard sind Neben Amazon und Signify auch Apple, IKEA, Google, die Zigbee Alliance und andere Branchengrößen beteiligt. Erste Matter-Geräte werden Ende des laufenden Jahres erwartet.

Vor Amazon hatte bereits der Leuchtmittel-Anbieter Signify das Matter-Upgrade per Software-Aktualisierung in Aussicht gestellt . Für die von Signify angebotenen Philips Hue-Produkte soll eine entsprechende Aktualisierung im vierten Quartal des laufenden Jahres angeboten werden.

Nach Angaben des Online-Händlers habe man in den vergangenen Monaten aktiv an der Entwicklung des neuen Interoperabilitätsprotokolls gearbeitet und konzentriere sich dabei darauf, Kunden die Gewissheit zu geben, dass ihre Smart-Home-Geräte „mit allen wichtigen Sprachdiensten zusammenarbeiten werden“.

