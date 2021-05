Matter: (Auch) Apples neuer Smart-Home-Standard

Vor knapp 20 Monaten, Ende 2019, kündigten zahlreiche Unternehmen aus dem Smart-Home-Umfeld an, gemeinsam an einem neuen Standard zu arbeiten, der für eine einheitliche Konnektivität zwischen den Endgeräten der unterschiedlichsten Anbieter sorgen sollte. „Connected Home over IP“ (oder kurz: CHIP) war der Arbeitstitel, auf den sich Apple, Amazon, IKEA, Google, die Zigbee Alliance und andere Branchengrößen verständigten.

CSA und Matter

Doch das Wortungetüm „Connected Home over IP“ dürft ihr schnell wieder vergessen könnt. CHIP, dies haben die Initiatoren des neuen Smart-Home-Standards jetzt bekanntgegeben, wird zukünftig unter dem griffigeren Namen „Matter“ firmieren. Zudem hat sich auch das Konsortium hinter dem Vorhaben umbenannt: Statt weiterhin (und zugegebenermaßen etwas verwirrend) als „Zigbee Alliance“ aufzutreten, nennt sich der Zusammenschluss von über 100 Anbietern fortan „Connectivity Standards Alliance“ (CSA).

In der CSA sind, Stand heute, neben Apple über 180 weitere Anbieter aktiv, zu denen unter anderem Busch-Jaeger, Somfy, Signify und SmartThings gehören. Gemeinsam entwickeln die Anbieter nicht nur die Spezifikationen, des Smart-Home-Standards, sondern auch Referenz-Implementierungen, Testwerkzeuge und Zertifizierungsprogramme.

Build with Matter

Gemeinsam haben die Mitwirkenden am neuen Smart-Home-Standard die neue Webseite buildwithmatter.com gestartet und einen YouTube-Kanal ins Leben gerufen, auf dem sich unter anderem die vor wenigen Stunden veröffentlichte, 80-minütige Gründungsveranstaltung der Connectivity Standards Alliance anschauen lässt.

Matter ist IP-basiert, setzt auf Wi-Fi und Thread und richtet sich nicht nur an Endverbraucher, sondern auch Wohnungsbaugesellschaften und Immobilien-Entwickler, denen ein zukunftssicherer Smart-Home-Standard angeboten werden soll, der sich auch über mehrere Mietergenerationen hinweg nutzen lässt.

Erste Geräte Ende 2021

Nachdem die Beteiligten Anfang Mai die Basisspezifikation des neuen Standards abgenickt haben, sollen die ersten Matter-Geräte die Zertifizierung Ende 2021 durchlaufen.