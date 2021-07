Evernote krempelt Abo-Pakete um: Jetzt mit vier Tarifen

Evernote Personal : Evernote Personal erhöht das Upload-Limit auf 10 GB pro Monat und die maximale Notizgröße auf 200 MB. Zudem bietet der günstigste Zugang die Textsuche in Bildern, Dokumenten und PDF-Dateien an und synchronisiert beliebig viele Geräte.

Der Produktivitäts-Dienst Evernote hat seine Angebot an Abo-Optionen neu aufgestellt und bietet ab sofort vier unterschiedliche Tarife für Privat- und Business-Nutzer an, die auf das Web-Portal und die Apps für Mac, iPhone und iPad zugreifen wollen.

