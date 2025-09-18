ifun.de — Apple News seit 2001. 44 599 Artikel

Meta stellt neue Computer-Brille vor

Meta Ray-Ban Display: Brille mit Farbdisplay und Armband-Controller
Mit den Ray-Ban Display bringt Meta eine neue Produktkategorie auf den Markt. Die Brillen kombinieren Kameras, Mikrofone, Lautsprecher und erstmals auch ein farbiges Display direkt im Glas.

Meta Ray Ban Display 2500

Damit sollen Nutzer kurze Aufgaben wie das Anzeigen von Nachrichten, Fotos oder Navigationshinweisen erledigen können, ohne ihr Smartphone zur Hand zu nehmen. Die Brille richtet sich an Anwender, die Technik nutzen möchten, ohne den Blick von der Umgebung abzuwenden.

Erhältlich ist die Brille zunächst ab Ende September in den USA. Zum Lieferumfang gehört das sogenannte Meta Neural Band, ein Armband, das elektrische Impulse der Muskeln am Handgelenk misst. Mit leichten Fingerbewegungen lassen sich so Funktionen der Brille steuern, ohne sie direkt zu berühren. Diese Steuerung funktioniert unabhängig vom Sichtfeld und ermöglicht eine diskrete Bedienung. Meta betont, dass die gesamte Verarbeitung der Signale direkt auf dem Gerät geschieht.

Technik im Brillengestell

Die Ray-Ban Display verfügt über ein eigens entwickeltes Displaymodul, das in die Form eines klassischen Brillengestells integriert wurde. Es handelt sich um ein einäugiges Display mit hoher Pixeldichte und Fotochrom-Linsen, die sich automatisch an Lichtverhältnisse anpassen. Durch die Platzierung am Rand des Sichtfelds bleibt der Blick auf die Umgebung weitgehend frei. Eine Status-LED signalisiert, wenn Fotos oder Videos aufgezeichnet werden.

Die Brillen wiegen 69 Gramm und sind mit speziellen, besonders schmalen Akkus ausgestattet. Diese sollen bis zu sechs Stunden gemischte Nutzung ermöglichen, mit zusätzlicher Energie aus dem Ladeetui bis zu 30 Stunden. Angeboten wird das Modell in Schwarz und Sand sowie in zwei Rahmengrößen.

Funktionen und Verfügbarkeit

Neben klassischen Benachrichtigungen unterstützt die Brille Videoanrufe, Navigation zu Fuß und eine Kamerasteuerung mit Sucheranzeige. Musiksteuerung sowie Live-Übersetzungen sind ebenfalls integriert. Künftig sollen über Softwareupdates weitere Anwendungen folgen, darunter eine eigene Reels-App und die Möglichkeit, Nachrichten über das Armband handschriftlich zu verfassen.

Das Paket aus Brille und Neural Band kostet in den USA 799 Dollar. Der Marktstart in Kanada, Frankreich, Italien und Großbritannien ist für Anfang 2026 vorgesehen. In Deutschland ist zunächst keine Einführung angekündigt.
18. Sep. 2025 um 08:56 Uhr von Nicolas


  • Peter von Frosta

  • Ich warte lieber noch 10-15 Jahre, bis ich den Kauf von so ner Brille in Betracht ziehe. Das wirkt alles noch nicht so richtig ausgereift.

  • Ganz ehrlich, WER macht das? Wer setzt sich freiwillig eine Brille mit Kameras und mic auf und dann auch noch von Meta? Ich versteh es echt nicht, Datenschutz hin oder her, aber da kann ja gleich jeder n Arbeitsvertrag als Agent unterzeichnen.

  • Ich glaube um den Preis dafür in Deutschland brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, da sie hier nie erscheinen wird

  • Ich meide Meta wie die Pest! Von diesem Konzern werde ich aus Prinzip schon keine Produkte kaufen.
    799 USD und dann wird man auch bestimmt über die Brille mit Werbung und anderen Dingen vollgemüllt die eine nicht interessieren.

  • Die Brille wird natürlich auch mit Sehstärke angeboten… ist ja eine Brille… oder Meta, oder????

  • Alter Verwalter… ob ich auf dieser Brille mein Ticket für die BVG offline speichern und dem Konti zeigen könnte?

  • Nice aber erst der Anfang. Denk in 2-3 Jahren dann mal nutzbar.

  • Der Nerd in mir will die unbedingt haben ;) Der Verstand sagt mir aber, dass ich nicht möchte, dass Meta alles sieht, was ich sehe.
    Apple hätte hier die besten Vorraussetzungen. Ich trage fast durchgehend ein „Armband“ von Apple. In der Tasche habe ich ab Morgen einen Prozessor, der perfekt für KI sein soll. Und Apple weiß eh alles über mich. Also Apple: Zieh mir das Geld aus der Tasche!

