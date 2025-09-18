Meta Ray-Ban Display: Brille mit Farbdisplay und Armband-Controller

Mit den Ray-Ban Display bringt Meta eine neue Produktkategorie auf den Markt. Die Brillen kombinieren Kameras, Mikrofone, Lautsprecher und erstmals auch ein farbiges Display direkt im Glas.

Damit sollen Nutzer kurze Aufgaben wie das Anzeigen von Nachrichten, Fotos oder Navigationshinweisen erledigen können, ohne ihr Smartphone zur Hand zu nehmen. Die Brille richtet sich an Anwender, die Technik nutzen möchten, ohne den Blick von der Umgebung abzuwenden.

Erhältlich ist die Brille zunächst ab Ende September in den USA. Zum Lieferumfang gehört das sogenannte Meta Neural Band, ein Armband, das elektrische Impulse der Muskeln am Handgelenk misst. Mit leichten Fingerbewegungen lassen sich so Funktionen der Brille steuern, ohne sie direkt zu berühren. Diese Steuerung funktioniert unabhängig vom Sichtfeld und ermöglicht eine diskrete Bedienung. Meta betont, dass die gesamte Verarbeitung der Signale direkt auf dem Gerät geschieht.

Technik im Brillengestell

Die Ray-Ban Display verfügt über ein eigens entwickeltes Displaymodul, das in die Form eines klassischen Brillengestells integriert wurde. Es handelt sich um ein einäugiges Display mit hoher Pixeldichte und Fotochrom-Linsen, die sich automatisch an Lichtverhältnisse anpassen. Durch die Platzierung am Rand des Sichtfelds bleibt der Blick auf die Umgebung weitgehend frei. Eine Status-LED signalisiert, wenn Fotos oder Videos aufgezeichnet werden.

Die Brillen wiegen 69 Gramm und sind mit speziellen, besonders schmalen Akkus ausgestattet. Diese sollen bis zu sechs Stunden gemischte Nutzung ermöglichen, mit zusätzlicher Energie aus dem Ladeetui bis zu 30 Stunden. Angeboten wird das Modell in Schwarz und Sand sowie in zwei Rahmengrößen.

Funktionen und Verfügbarkeit

Neben klassischen Benachrichtigungen unterstützt die Brille Videoanrufe, Navigation zu Fuß und eine Kamerasteuerung mit Sucheranzeige. Musiksteuerung sowie Live-Übersetzungen sind ebenfalls integriert. Künftig sollen über Softwareupdates weitere Anwendungen folgen, darunter eine eigene Reels-App und die Möglichkeit, Nachrichten über das Armband handschriftlich zu verfassen.

Das Paket aus Brille und Neural Band kostet in den USA 799 Dollar. Der Marktstart in Kanada, Frankreich, Italien und Großbritannien ist für Anfang 2026 vorgesehen. In Deutschland ist zunächst keine Einführung angekündigt.