Meta: Neue Video-Brille und neues Promi-KI-Angebot

Der Facebook-Mutterkonzern Meta hat neue Hard- und Software-Projekte vorgestellt, die vorerst nahezu ausschließlich auf dem amerikanischen Markt erhältlich sein werden und dort schon mal die Akzeptanz von Anwendern und das Interesse potentieller Käufer ausloten sollen.

In Kooperation mit dem Sonnenbrillenhersteller Ray-Ban hat Meta eine neue Datenbrille im Angebot. Die Meta Smart Glasses können Videos und Fotos aufnehmen, Musik abspielen und Sprachbefehle verarbeiten. Für seine Mobil-Anwendungen hat der Konzern eine neue KI-Offensive losgetreten. Diese soll Anwender nicht nur mit dem Assistenten „Meta AI“ ausstatten, Zusätzlich wird Meta den künstlich intelligenten Textgenerator auch mit bekannten Prominenten wie Paris Hilton, Snoop Dogg und MrBeast kombinieren.

Meta Smart Glasses

Die neuen Meta Smart Glasses sind mit einer 12-Megapixel-Kamera und fünf Mikrofonen ausgestattet, können Videos und Fotos aufnehmen, Livestreams an Instagram und Facebook senden und fungieren zudem als Smartphone-Headset und Kopfhörerersatz.

Die Brille ist mit einer Aufnahmetaste ausgestattet und verfügt über eine berührungsempfindliche Oberfläche, die die Steuerung der Musikwiedergabe ermöglicht. Die neuen Meta Smart Glasses lassen sich ab sofort von Anwendern in den Vereinigten Staaten in Kanada und in Großbritannien vorbestellen und gehen zu Preisen ab 299 US-Dollar über den Tresen.

Konfiguriert und gesteuert wird die Brille mit Hilfe der so genannten „Meta View“-Applikation, die in einer Ausgabe für Android und in einer iPhone-Variante verfügbar ist. Geladen wird die Brille über einen USB-C-Port und ein begleitendes Ladecase. Die Laufzeit beträgt 4 Stunden bzw. mit dem Ladecase bis zu 36 Stunden.

Meta AI mit Promi-Charakteren

Zeitgleich mit der Vorstellung der neuen Meta Smart Glasses hat die Facebook-Mutter zudem angekündigt, ein umfangreiches K.I.-Angebot in den eigenen Mobil-Applikationen ausrollen zu wollen. Vorerst nur in den USA erhältlich, soll sowohl der Kurznachrichtendienst WhatsApp als auch der Facebook Messenger und der Fotodienst Instagram mit Künstlicher Intelligenz aufgewertet werden.

Zu den angekündigten Funktionen zählen unter anderem ein Sticker-Generator, der neue Sticker auf Zuruf erstellen kann. Zur Fotobearbeitung wird Meta eine KI bereitstellen, die die Bildbearbeitung auf Kommando anbietet. In Konkurrenz mit ChatGPT soll der hauseigene Textgenerator Meta AI treten.

Letztgenannter soll einmal schlicht als Meta AI erhältlich sein und in Kooperation mit Bing Antworten auf alle möglichen Fragen liefern. Zudem wird der Chatbot in fast 30 weiteren Geschmacksrichtungen starten, bei denen Meta AI die Identität prominenter Personen einnimmt. Statt von einem namenlosen Textgenerator werden Anwender-Fragen dann etwa von Paris Hilton oder Snoop Dogg beantwortet.