Xbox testet Disc-to-Digital-Funktion

Während Sony die Disc bei neuen PlayStation-Spielen ab 2028 beerdigt, scheint Microsoft an einem etwas sanfteren Übergang zu arbeiten. Laut der Tech-Website The Verge testet das Xbox-Team intern eine „Disc-to-Digital“-Funktion, mit der Besitzer physischer Spiele ihre Sammlung in digitale Berechtigungen umwandeln können.

Die Idee klingt zunächst einfach: Nutzer legen eine kompatible Xbox-Disc ein, installieren und starten das Spiel. Anschließend wird dem Microsoft-Konto eine digitale Berechtigung zugeordnet. Damit könnte das Spiel künftig wie ein digital gekaufter Titel behandelt werden – etwa für Downloads, Cloud-Gaming oder Xbox Play Anywhere, sofern das jeweilige Spiel diese Funktionen unterstützt.

Ganz ohne Haken funktioniert das Konzept aber nicht. Die digitale Lizenz soll an die konkrete Disc gebunden bleiben. Wird die Disc verkauft oder an einen Freund verliehen, wandert auch die Berechtigung mit. Microsoft will damit offenbar verhindern, dass eine einzige Disc dauerhaft mehrere digitale Kopien erzeugt.

Lizenz bleibt an die Disc gebunden

Unterstützt werden sollen nach aktuellem Stand nur Xbox-One- und Xbox-Series-X-Discs. Spiele für Xbox 360 oder die erste Xbox wären nicht Teil des Programms. Auch bei älteren Xbox-One-Discs könnte es Ausnahmen geben, abhängig davon, wie die Datenträger produziert wurden und ob sie die benötigten Informationen enthalten.

Die digitale Lizenz würde auch dem Handheld-Gaming helfen, das Xbox seit einiger Zeit verfolgt.

Die gute Nachricht kommt zu einem interessanten Zeitpunkt: Sony hat gerade angekündigt, neue PlayStation-Spiele ab Januar 2028 nicht mehr auf Disc zu produzieren. Gleichzeitig werden die Stores von PS3 und PS Vita schrittweise geschlossen. Die Botschaft ist klar: Die Branche bewegt sich weiter in Richtung Download, Abo und Konto-Bibliothek.

Vorbereitung auf die nächste Xbox?

Für Microsoft könnte Disc-to-Digital deshalb mehr sein als nur Komfortpflege. Sollte die nächste Xbox ohne Laufwerk erscheinen oder nur noch optional ein Disc-Laufwerk anbieten, bräuchten langjährige Spieler einen Weg, ihre vorhandene Sammlung mitzunehmen. Genau dafür wäre eine solche Funktion praktisch.

Offiziell angekündigt ist das Ganze bislang nicht. The Verge spricht von internen Tests und erwartet weitere Details in den kommenden Monaten. Für Sammler bleibt trotzdem ein mulmiges Gefühl: Auch Microsofts Ansatz rettet nicht die Disc als Medium, sondern übersetzt sie in eine digitale Lizenz. Immerhin wäre es ein Übergang mit Türgriff statt Falltür.