Apple Vision Pro oder Meta Orion: Wohin gehts?

Eine smarte Brille soll dich in die Welt integrieren, anstatt dich zu isolieren. Das ist die Idee hinter der AR-Brille Orion, die von der Facebook-Mutter Meta entwickelt wurde.

Die für das Wall Street Journal tätige Journalistin Joanna Stern hat sich über den Entwicklungsstand des Projekts informiert und ihre Erkenntnisse in einem kurzen Video zusammengefasst. Darin kommt auch der hinter dem Orion-Projekt stehende Wearables-Entwicklungschef von Meta, Alex Himel, mit einer realistischen Einschätzung zu Wort. Aktuell kostet die Produktion der Orion-Brille laut dem Meta-Manager mehrere Tausend Dollar, weshalb das Gerät bislang auch noch nicht zum Kauf angeboten werde. Man suche zunächst nach Wegen, die Kosten für das Produkt zu reduzieren und die Brille erschwinglicher zu machen.

Unabhängig vom Preis muss Meta auch die Software der Orion-Brille deutlich verbessern. Der entscheidende Vorteil eines solchen Produkts kommt allerdings auch in diesem Stadium bereits zum Ausdruck. Anders als bei Produkten wie der Apple Vision Pro kann man damit in vollem Umfang am Leben teilnehmen und die von der Brille bereitgestellten Funktionen auf unterstützende Weise nutzen.

Eine Vorstufe hierzu stellen die bereits von Meta angebotenen Ray-Ban Smart Glasses dar. Hier sollen Funktionen wie integrierte Ohrhörer, eine Kamera, Sprachbefehle und eine direkte App-Integration dabei unterstützen, das Smartphone öfter in der Tasche zu lassen. In Deutschland sind diese Brillen im klassischen Ray-Ban-Design ab rund 400 Euro erhältlich.

Ice Dive: Neues immersives Video für die Vision Pro

Apple ist derweil darauf bedacht, Käufer seiner Datenbrille Vision Pro mit Funktionserweiterungen und Zusatzinhalten zu versorgen. Ganz neu ist hier nun das speziell für die Apple-Brille aufbereitete Video „Ice Dive“ erhältlich.

Der Film begleitet den Freitaucher Ant Williams bei seinem Versuch, den Weltrekord für die längste Strecke unter dem Eis ohne Sauerstoffgerät zu schwimmen. Die beeindruckenden Aufnahmen wurden im arktischen Eiswasser gefilmt.