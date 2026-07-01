HBO Max Neuheiten im Juli: Big Bang Theory, Braunschlag und Nolan

HBO Max hat seine Juli-Neuheiten vorgestellt und liefert im zweiten Sommermonat eine Mischung aus neuen Serien, bekannten Sitcoms und mehreren Filmen für den Abend vor Apple TV, iPad oder Mac. Für viele dürfte vor allem der neue Ableger aus dem „The Big Bang Theory“-Universum interessant sein.

„Stuart Fails to Save the Universe“ startet am 24. Juli mit einer Episode pro Woche. Im Mittelpunkt steht Comicbuchladenbesitzer Stuart Bloom, der nach einem missglückten Zwischenfall ein Multiversums-Armageddon verhindern muss. Unterstützt wird er dabei von Denise, Bert und Barry Kripke. Insgesamt sind acht Episoden geplant.

Bereits am 16. Juli folgt „Braunschlag 1986“. Die zweite Staffel der österreichischen Kultserie erscheint komplett mit fünf Episoden. In der neuen Runde wird der Ort kurzerhand per Verordnung zurück ins Jahr 1986 versetzt. Nostalgie, Digital Detox und sehr viel Schalko-Wahnsinn inklusive. Die erste Staffel steht ebenfalls komplett bereit.

Big-Bang-Ableger und Braunschlag

Adult-Swim-Nachschub gibt es ab dem 27. Juli mit „President Curtis“. Die animierte Serie stammt aus dem Umfeld von „Rick and Morty“ und begleitet Präsident Andre Curtis bei Einsätzen, für die Rick Sanchez offenbar keine Lust hatte. Ebenfalls neu ist „Deep Revenge“, eine japanische Racheserie, die ab dem 3. Juli wöchentlich erscheint.

Bei den bekannten Serien packt HBO Max im Juli zwei größere Pakete aus: „Two and a Half Men“ ist ab dem 9. Juli mit allen zwölf Staffeln verfügbar. „The Flight Attendant“ folgt am 30. Juli mit beiden Staffeln.

Klassiker, Horror und Nolan

Auch bei den Filmen ist einiges dabei. Horrorfreunde bekommen ab dem 5. Juli gleich fünf „Evil Dead“-Filme. Ebenfalls am 5. Juli startet „The Whale“ mit Brendan Fraser. Tom Tykwers „Lola rennt“ kommt am 18. Juli, Christopher Nolans „Interstellar“ am 26. Juli.

Dazu gesellen sich unter anderem „The Rule of Jenny Pen“, „Lee Cronin’s The Mummy“, „Good Boy“, „Soft & Quiet“, „Keeper“ und „Hunting Season“. In der erweiterten Monatsliste finden sich außerdem Filme wie „Notting Hill“, „Dunkirk“, „Inglourious Basterds“, „Der weiße Hai“, „Edge of Tomorrow“, „Get Out“ und „Bone Tomahawk“.

Dokumentarisch startet der Monat mit „Bang My Box: The Robin Byrd Story“ am 1. Juli und „Big Girls – Flucht aus dem Paradies“ am 2. Juli. Wer HBO Max auf Apple-Geräten nutzt, findet die App im App Store für iPhone, iPad, Apple Vision und Apple TV.