Skype Meet Now: Einfach-Videokonferenzen ohne Accounts

Zum ersten Geburtstag von Skype Meet Now verdient sich das kostenfreie Videokonferenz-Angebot der seit 2011 zu Microsoft gehörenden Videochat-App Skype eine neue Erwähnung.

Auf der Webseite skype.com/meetnow könnt ihr neue Video-Konferenzen aufbauen, die weder den Download einer Client-App, noch das Anlegen von Benutzer-Accounts oder überhaupt die Registrierung der Teilnehmer voraussetzen. Das einzige was ihr (und eure Gesprächsteilnehmer) benötigen, ist ein halbwegs moderner Browser.

99 Teilnehmer und 24 Stunden Gesprächszeit

Steuert ihr mit diesem die Adresse der „Meet Now“-Seite an, könnt ihr hier einen Link generieren, der sich anschließend im Freundes- und Kollegenkreis verteilen lässt. Per Klick können die Empfänger des Links an einem Videokonferenz-Gespräch teilnehmen, das bis zu 99 Teilnehmer akzeptiert und kontinuierliche Gespräche von bis zu 24 Stunden zulässt.

Der persönliche Einladungslink, den Skype euch beim ersten Besuch der „Meet Now“-Seite generiert ist unbefristet gültig und erlaubt euch regelmäßige Treffen, etwa im Wochenrhythmus anzusetzen, zu denen alle Teilnehmer immer wieder erscheinen.

Sind auf dem eigenen Mac virtuelle Kameras installiert, lässt sich im Browser-Fenster auch von FaceTime zur Logi Capture oder zur OBS Virtual Cam wechseln.

Recordings, Reaktionen und „Hand heben“

Skype hatte die Einfach-Videokonferenzen zum Start der Corona-Pandemie eingeführt und in diesem Blogeintrag beschrieben. Ähnlich der Zoom-App bietet auch Skype Meet Now Emoji-Reaktionen an, lässt die Aufnahme von Gesprächen zu, gestattet das Teilen des eigenen Bildschirms, integriert einen Chat und kennt die Funktion „Hand heben“, mit der sich Gesprächsbedarf anmelden lässt ohne dem aktuellen Sprecher ins Wort fallen zu müssen.

Skype Meet Now bietet sowohl eine Sprecher- als auch eine Rasteransicht an und eignet sich für Videokonferenz-Anfänger, die erste unverbindliche Erfahrungen mit dem Medium sammeln wollen.

Skype Meet Now im Video