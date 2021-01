Ersatzakku für Sonos Move: Neues Akku-Kit kostet 79 Euro

Der auf Multiroom-Lautsprecher spezialisierte Anbieter Sonos hat die Verfügbarkeit eines offiziellen Akku-Kits für den portablen Lautsprecher Sonos Move angekündigt, der sowohl als reguläre Sonos-Box im WLAN als auch unterwegs zur Bluetooth-Wiedergabe eingesetzt werden kann.

ifun.de Test: Sonos Move ausprobiert

Das Akku-Kit richtet sich an Besitzer des Sonos Move, die den integrierten Stromspender bei schlechter Akkugesundheit durch einen neuen Akku ersetzen möchten.

Laut Sonos beträgt die Haltbarkeit des Akkus vom Sonos Move in etwa einer Lebensdauer von 900 Ladezyklen, was eine Lebenszeit von 3 Jahren ist. Diese variiert natürlich in Abhängig von der Nutzung.

Im Akku-Kit sind, neben dem neuen Akku, alle Teile für den Austausch, wie Werkzeug und Ersatzschrauben, enthalten. Das neue Akku-Kit ist für 79 Euro auf Sonos.com erhältlich.