Capture: Toller Live-Video-Editor, auch ohne Logitech-Kamera

Nachdem wir vorhin über Logitechs neue Webcam geschrieben haben, die StreamCam kostet 160 Euro und liefert eine Auflösung von 1080p bei 60 Frames pro Sekunde, haben wir uns die begleitende Mac-App genauer angesehen und wollen euch diese als umfangreichen Gratis-Kandidaten zum Erstellen eigener Videos ans Herz legen.

In ihrer Mac-Ausgabe noch als Beta gekennzeichnet, ist Logitech Capture zwar nicht mit Screenium oder ScreenFlow vergleichbar, für einen kostenfreien Download bietet die Anwendung allerdings zahlreiche Werkzeuge an, die beim Erstellen eigener Videos sehr hilfreich sein können.

Grundsätzlich will Capture, dass ihr zwei Aufnahme-Bereiche festlegt. Ein Aufnahmebereich kann dabei der ganze Bildschirminhalt, ein einzelner Monitor oder aber ein ausgesuchtes Programmfenster sein. Habt ihr zwei festgelegt, lassen sich diese einzeln oder in einer von mehreren Voreinstellungen anordnen, die während der Aufnahme schlicht per Mausklick umgeschaltet werden können.

Textüberlagerungen und Szenen-Effekte lassen sich auf das Livebild anwenden, Tastatur-Kürzel zum Ausführen schneller Aktionen festlegen.

Etwas ärgerlich ist, dass Capture die vorhandene FaceTime-Kamera ignoriert, da Logitech mit dem Gratis-Tool den Vertrieb der eigenen Kameras ankurbeln will, ist dies jedoch eine nachvollziehbare Entscheidung. Was wir hingegen nicht verstehen, ist dass Logitech einige Effekte, Übergänge und Filter deaktiviert und diese erst nach dem Erstellen eines Nutzer-Kontos freischaltet.

Kann man sich jedoch damit arrangieren und mit der Tatsache anfreunden, dass sich die Benutzeroberfläche der Logitech-App unter macOS überhaupt nicht zu Hause anfühlt, dann ist Capture eine tolle Live-Video-Zentrale, mit dem sich vorzeigbare Clips produzieren lassen.

Und was die fehlende Unterstützung für die FaceTime-Kamera eures Macs angeht: Hier lässt sich tricksen, indem man diese per Quicktime ansteuert und von Capture schlicht das Quicktime-Fenster mitschneiden lässt. Capture lässt sich hier laden.