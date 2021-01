Apples große Ankündigung: Ausbau der 100-Millionen-Initiative

Seitdem der US-Fernsehsender CBS am Dienstag-Nachmittag über eine bevorstehende „große Ankündigung“ des Apple-Chefs Tim Cook berichtete, wurde wie wild spekuliert.

Angefangen bei nicht ganz ernst gemeinten Prognosen, Apple könnte seine Nutzer einmal mehr darüber Informieren, dass diese das neue U2-Album als Gratis-Dreingabe erhalten würden, bis hin zu Corona-Theorien, Apple könnte die Ladengeschäfte in den USA als Impf-Stützpunkte anbieten, war ein bunter Blumenstrauß an Wetteinsätzen in den sozialen Netzen vertreten.

Gegen systemischen Rassismus

Jetzt hat Apple die Spekulationen verstummen lassen und das soziale Engagement selbst konkretisiert: So hat der Konzern heute angekündigt neue „Racial Equity“- und „Racial Justice“-Projekte zu starten, die systemischen Rassismus bekämpfen und amerikaweit zu mehr Gleichberechtigung führen sollen.

Apple will dafür satte 100 Millionen Dollar investieren, von denen unter anderem die so genannten historisch schwarze Hochschulen (HBCUs) profitieren sollen. Zudem ist der Aufbau einer Developer Academy in Detroit geplant. Detroit ist eine der US-Metropolen mit dem höchsten Anteil an African Americans – fast 80 Prozent der Einwohner sind schwarze.

Ausbau der 2020 angekündigten Initiative

Nach Angaben des Apple-Chefs Tim Cook seien die Initiativen als klare Signale Apples zu werten, dass der Konzern seine Verantwortung wahrnehmen würde, daran mitzuwirken eine gerechtere Welt zu schaffen.

Über die Investitionssumme von 100 Millionen Dollar, die für unterschiedliche Racial Equity and Justice Initiative (REJI) zur Seite gelegt werden sollen, informierte Apple schon im vergangenen Sommer, im Nachgang der Ermordungen von Breonna Taylor und George Floyd und der dadurch ausgelösten Massenproteste in den USA.