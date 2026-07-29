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Browser statt Desktop-App

WhatsApp übergibt laufende Anrufe zwischen iPhone und Mac
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WhatsApp erweitert seine Browser-Version um Sprach- und Videoanrufe. Über WhatsApp Web lassen sich jetzt sowohl Einzel- als auch Gruppengespräche starten und annehmen. Eine separate Desktop-Anwendung muss dafür nicht installiert sein.

Whatsapp Videoanruf Desktop

Die Freischaltung erfolgt schrittweise und dürfte daher noch nicht bei allen Nutzern sichtbar sein. WhatsApp nennt die Neuerungen in einer offiziellen Ankündigung und verspricht eine baldige Verfügbarkeit für alle Konten.

Anrufe ohne installierte Mac-App

Die Web-Version bietet neben den eigentlichen Sprach- und Videoanrufen auch Bildschirmfreigabe und Reaktionen. Ein neuer Anrufbereich zeigt den bisherigen Verlauf und bevorzugte Kontakte an. Die Gespräche sind laut WhatsApp Ende-zu-Ende-verschlüsselt, kostenlos und zeitlich nicht begrenzt.

WhatsApp hatte Sprach- und Videoanrufe bereits 2021 auf den Mac gebracht. Bislang war dafür allerdings die Desktop-App erforderlich. Der neue Browserzugriff ist vor allem auf Arbeitsrechnern praktisch, auf denen keine zusätzlichen Anwendungen installiert werden dürfen.

Gruppenanrufe wechseln das Gerät

Mit „Call Transfer“ lassen sich laufende Gruppenanrufe ohne Unterbrechung auf ein anderes Gerät verschieben. Ein unterwegs auf dem iPhone begonnenes Gespräch kann beispielsweise auf WhatsApp Web oder die WhatsApp-App für den Mac übertragen werden. Der Wechsel funktioniert auch in die umgekehrte Richtung.

Die Übergabe ist zunächst ausdrücklich für Gruppenanrufe vorgesehen. WhatsApp macht keine Angaben dazu, ob Einzelgespräche später ebenfalls zwischen Geräten verschoben werden können.

WhatsApp Mac Web App Anrufe

Warteraum für Einladungslinks

Wer einen Anruflink erstellt, kann künftig die Option „Genehmigung zum Beitritt erforderlich“ aktivieren. Eingeladene Personen landen dann zunächst in einem Warteraum und müssen vom Gastgeber freigeschaltet werden. Das soll verhindern, dass Teilnehmer einem Gespräch zu früh oder unerwünscht beitreten.

Zusätzlich führt WhatsApp „QuickHD“ ein. Die Technik soll bereits in den ersten Sekunden eines Videoanrufs ein hochauflösendes Bild liefern, statt die Qualität erst nach und nach zu steigern. Eine zuschaltbare Rauschunterdrückung filtert Hintergrundgeräusche und soll Stimmen in belebten Umgebungen verständlicher machen.

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29. Juli 2026 um 16:35 Uhr von Ben Fehler gefunden?


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